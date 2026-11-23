농사를 짓고 가계를 꾸리며 가족과 마을을 지탱해 온 여성 농민들의 삶은 오랫동안 역사의 기록에서 비켜나 있었다. 빚을 갚고 계모임을 챙기며 농사를 지은 하루, 가족과 이웃의 안부가 오간 마을의 일상, 농민의 권리를 외치며 거리에서 부른 노래까지…. 누군가에게는 사소해 보이는 오래된 종이와 악보일 뿐이지만, 농촌을 지탱해 온 여성 농민들에게는 삶을 버텨온 시간과 연대의 역사를 보여주는 기록이다.

이처럼 개인의 일상과 공동체의 활동에 깃든 전북 여성 농민들의 목소리를 기록으로 되살리는 전시가 열린다.

전북여성농민회연합이 1992년 3월 창립 총회를 열고 3개월 뒤인 5월 1일 발간한 소식지 '전북여성농민소식' 창간호. 전북여성가족재단 제공

전북여성가족재단은 24일부터 27일까지 나흘간 전북도청 1층 로비에서 기록물 전시회 ‘우리의 말·노래가 역사가 되도록’을 개최한다고 23일 밝혔다. 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 누구나 관람할 수 있다.

이번 전시는 재단 여성정책연구소가 수행한 ‘전북여성사Ⅰ: 근현대 전북여성농민의 삶과 기록’ 연구 과정에서 수집한 자료를 소개하고, 여성 농민의 삶을 기록하는 작업의 의미를 도민과 공유하기 위해 마련됐다. 연구진은 1932년생부터 1960년대생까지 여성 농민 12명을 구술 면접하고 개인과 단체가 보관해 온 기록물을 기증받아 정리했다.

전시에는 개인과 단체의 기록을 담은 배너 6종이 선보인다. 개인 기록 중 정읍 궁월의 여성 농민 김경례(90)씨가 1980년대부터 써온 일기와 1965년 마을 친목계 기록장이 눈길을 끈다. 농사를 주도하며 빚과 계, 부조금 등을 챙겨 가계를 꾸린 흔적부터 가족과 마을의 일상까지 담겨 있다. 전북여성사발간위원이 지난 9월 김씨를 면담해 작성한 일지도 함께 전시해 한 여성의 생애가 역사적 기록으로 남는 과정을 소개한다.

여성 농민들이 농업의 경영 주체로 성장하고 권리를 요구해 온 과정도 살펴볼 수 있다. 2018년 설립된 중년여성농업인CEO 전북지부의 농산물 공정가격, 사회관계망서비스(SNS) 직거래, 치유농업 관련 활동 기록과 여성 농민의 농협 조합원 가입, 건강권, 농민수당 등을 요구해 온 전북여성농민회연합의 창립총회(1992년) 자료와 3개월 뒤인 5월 발간한 소식지 ‘전북여성농민소식’ 창간호 등을 선보인다.

최은희(오른쪽) 전북여성사발간위원이 지난 9월 전북 여성 농민의 생애사를 기록하기 위해 정읍 궁월의 여성 농민 김경례(90)씨를 만나 1980년대부터 그가 써온 일기 등에 관한 이야기를 적고 있다. 전북여성가족재단 제공

노래로 현장에 연대해 온 여성 농민들의 활동도 조명한다. 농민이자 전북여성농민회 회원으로 활동한 오은미 전 도의원 등 지역 농민회원 6명으로 구성된 전북여성농민노래단 ‘청보리사랑’은 1995년 결성돼 윤애경 단장을 중심으로 활동하고 있다. ‘여성농민가’, ‘아스팔트 농사’ 등을 부르며 투쟁 현장에 함께한 이들의 활동을 앨범 3집 관련 기사와 악보, 활동 일지, 단원 면접 자료로 소개한다.

전북거점형양성평등센터가 여성 농민 10여명을 대상으로 진행한 생애 구술사 영상과 2024·25년 발간된 구술집 ‘우리의 말이 역사가 되도록’, ‘우리의 말이 역사가 되도록-흙 위의 삶, 여성 농민의 기록’도 함께 전시한다. 개인의 기억을 기록하고 보존해 지역의 역사로 이어가는 작업을 한자리에서 만날 수 있다.

허명숙 전북여성가족재단 원장은 “일기 한 장, 계모임 기록 한 줄, 노래 한 소절에는 전북 농촌과 지역 농업을 실제로 지탱해 온 여성 농민의 삶이 고스란히 담겨 있다”며 “전북 여성들의 기록을 발굴·보존하고 성평등한 지역의 미래를 설계하는 정책 자산으로 만들어 도민과 공유할 것”이라고 말했다.

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