정부가 국내 인공지능(AI) 반도체 기업과 글로벌 빅테크 간 협력 확대 지원에 나선다. AI 데이터센터 투자 확대로 메모리 등 핵심 부품의 수급 불안이 커진 데 따라 국내 기업의 공급망 확보 방안도 점검했다.

과학기술정보통신부. 연합뉴스

과학기술정보통신부는 23일 서울 스페이스쉐어 서울역2센터에서 국내 AI반도체 업계 현안 간담회를 개최했다고 밝혔다. 간담회에는 엔비디아·AMD·인텔 등 글로벌 빅테크(거대기술기업) 한국지사와 퓨리오사AI·리벨리온·딥엑스 등 국내 AI반도체 생태계 기업 24개사가 참석했다.

이번 간담회는 빅테크와 국내 기업 간 협력이 확대되는 상황에 산업 환경 변화에 따른 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 앞서 AMD는 퓨리오사AI·망고부스트와 서로 다른 AI 반도체를 연계하는 인프라 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 엔비디아는 SK텔레콤·리벨리온과 손잡고 AI 인프라 구축에 나섰고, 인텔도 국내 23개 기업과 ‘K-AI 풀스택 얼라이언스’를 출범시켰다.

참석 기업들은 국내 메모리·부품 업체와 AI 반도체 기업 간 수요·공급 정보 공유를 확대하고, 공급망 구축을 위한 협력을 강화해야 한다고 건의했다. 미국 중간선거 이후 AI·데이터센터 정책 변화와 빅테크 투자 전략에 대응하기 위한 정부 지원도 요청했다. AI 인프라 투자 확대로 고대역폭메모리(HBM)와 저전력 D램(LPDDR), 반도체 패키지 기판 등의 수요가 급증하면서 공급 부족과 가격 상승 우려가 커진 데 따른 것이다. 구매 물량이 적은 스타트업과 중소 팹리스는 부품 확보와 원가 관리에 어려움을 겪고 있다고 한다.

이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 “글로벌 빅테크와의 협력이 실질적인 사업 성과로 이어지도록 지원하는 한편, 핵심 부품·소재 수급 등 업계의 어려움 해소에도 나서겠다”고 말했다.

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