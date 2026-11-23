경북 김천시가 지역 최초로 관광 기념품 무인 판매기를 도입해 운영한다. 무인 판매기는 직지사와 사명대사공원 등 지역 대표 관광지가 밀집해 유동 인구가 많은 김천시립박물관 옆 아카이브 공간에 설치했다.

관광 기념품 무인 판매기. 김천시 제공

23일 시에 따르면 이번 사업은 관광객들에게 시간과 인력의 제약 없이 기념품을 구매할 수 있는 편의를 제공하고 지역 관광 자원을 활용한 굿즈의 접근성을 높이기 위해 추진한다.

단순 박스형 일반 자판기와는 다르게 글로벌 아트토이 브랜드에서 활용하는 감성형 디자인 자판기를 도입해 시각적 주목도를 높였고 방문객들이 제품을 고르는 과정 자체를 하나의 놀이처럼 즐길 수 있도록 기획했다.

판매기 내부는 김천의 대표 캐릭터인 오삼이와 지역 명소, 특산물 등을 모티브로 새롭게 개발한 신규 관광 기념품 17종으로 채웠다. MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 수집 욕구를 자극하는 랜덤 피규어와 인형, 파우치, 키링, 스티커 등 실용성과 디자인을 모두 갖춘 관광객이 부담 없이 소장하고 선물할 수 있는 소형 아이템으로 구성했다. 무인 시스템으로 운영되는 만큼 박물관 운영 시간 내 자유로운 상시 구매가 가능하다.

시 관계자는 “무인 판매기 도입은 최신 소비 트렌드를 반영해 관광객에게 색다른 즐거움을 선사하기 위한 시도”라며 “앞으로도 주요 관광 거점에서 방문객이 김천의 추억을 색다르고 즐겁게 소장할 수 있도록 기념품 사업을 확대하겠다”고 말했다.

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