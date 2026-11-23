미국 추수감사절을 앞두고 칠면조 두 마리가 워싱턴DC의 특급호텔에서 귀빈 대접을 받고 있다. 식탁에 오르는 대신 레드카펫을 밟고 스위트룸에 투숙한 이들은 도널드 트럼프 미국 대통령의 칠면조 사면식을 기다리고 있다.

23일 백악관과 미국 농무부 등에 따르면 웨스트버지니아주 딘스갭 농장에서 자란 칠면조 두 마리는 22일(현지시간) 백악관 인근 윌라드 인터컨티넨탈 호텔에 도착했다. 호텔 측은 레드카펫을 깔고 이들을 맞이한 것으로 알려졌다. 미국 농무부가 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 사진에는 벨보이가 칠면조들을 짐수레에 실어 호텔 안으로 옮기는 모습과 칠면조들이 객실 침대 위에 올라선 모습이 담겼다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 사면할 칠면조가 워싱턴 DC의 특급호텔인 '윌라드 호텔' 스위트룸에 머물고 있는 모습. 미국 농무부 제공

트럼프 대통령과 멜라니아 여사는 미국 현지시간으로 24일 오후 2시(한국시간 25일 오전 4시) 백악관에서 칠면조 사면식에 참석할 예정이다. 지난 7월 태어난 칠면조들은 대통령의 사면을 통해 도축을 피하게 된다.

백악관은 칠면조 두 마리의 이름도 국민 투표로 정한다. 웨스트버지니아주 브랜디와인 초등학교 학생들이 제안한 ‘사령관과 대장(Commander & Chief)’, ‘자유와 깃털(Freedom & Feathers)’, ‘꿀과 햄(Honey & Ham)’ 등 세 쌍이 후보에 올랐다. 이름을 정하는 1차 투표에 이어 공식 사면을 받을 칠면조를 뽑는 2차 투표도 진행한다.

칠면조들에게는 취향과 장래 희망까지 생겼다. 백악관이 공개한 공식 프로필에 따르면 첫 번째 칠면조가 좋아하는 간식은 ‘골든 딜리셔스 사과’다. 두 번째 칠면조는 탄산음료 ‘닥터페퍼’를 좋아하고, 장래 희망은 ‘추수감사절 전에 은퇴하기’라고 적혀 있다. 백악관이 유머를 곁들여 소개한 설정이다.

칠면조는 미국 추수감사절 식탁의 대표 음식이다. 미국 칠면조연맹(NTF)은 지난해 추수감사절에 약 3000만 마리가 소비됐을 것으로 추산했다.

추수감사절의 기원은 1621년 영국 이주민과 북미 원주민 왐파노아그족이 함께한 수확 축제로 거슬러 올라간다. 다만 당시 칠면조를 먹었다는 직접적인 기록은 없다. 남아 있는 기록에는 사슴고기와 야생 조류가 등장한다.

미국 추수감사절의 전국적인 명절 정착에 기여한 여성지 편집자 세라 조세파 헤일의 초상화. 디킨슨 대학교 역사자료 프로젝트 제공

지금은 추수감사절이면 미국 전역이 들썩이지만, 처음부터 국민 모두가 함께 기념하는 명절은 아니었다. 1789년 초대 대통령 조지 워싱턴이 11월 26일을 추수감사절로 선포한 뒤에도 주마다 기념하는 날짜는 달랐다. 추수감사절을 전국적인 명절로 정착시키는 데는 19세기 여성지 편집자 세라 조세파 헤일의 역할이 컸다.

헤일은 구독자가 15만명에 달했던 인기 여성지 ‘고디스 레이디스 북(Godey’s Lady’s Book)’의 편집장이었다. 그는 온 국민이 같은 날 추수감사절을 기념하면 국가적 화합에 도움이 될 것으로 봤다. 1840년대부터 잡지에 관련 글을 싣고 대통령과 각 주 지도자들에게도 청원했다.

그는 1863년 9월에는 에이브러햄 링컨 대통령에게 서한을 보냈다. 당시 미국은 남북전쟁 중이었다. 헤일은 온 국민이 같은 날 추수감사절을 기념하는 것이 국가적 화합에 도움이 될 것이라고 주장했다. 링컨은 그해 10월3일, 11월의 마지막 목요일을 추수감사절로 선포했다.

칠면조를 추수감사절 대표 음식으로 알리는 데도 헤일의 역할이 컸다. 그는 앞서 1827년 발표한 소설 ‘노스우드(Northwood)’에서 속을 채워 구운 칠면조를 만찬의 중심 음식으로 묘사했다. 이후 자신이 편집한 잡지에도 칠면조 구이와 호박파이 등 추수감사절 음식의 조리법을 꾸준히 소개했다.

해리 S. 트루먼 대통령은 1952년 백악관 로즈 가든에서 오리건산 35파운드(약 16kg)짜리 수컷 칠면조를 선물 받는 모습. AP통신 캡처

추수감사절 식탁에 오를 운명이던 칠면조는 어쩌다 대통령의 사면을 받게 됐을까. 오늘날 사면식은 대통령에게 칠면조를 선물하던 관행에서 비롯됐다.

1947년 해리 트루먼 행정부는 전후 유럽의 식량난을 지원하기 위해 매주 목요일 가금류 소비를 자제하도록 권고했다. 공교롭게도 그해 추수감사절과 크리스마스, 이듬해 새해 첫날이 모두 목요일이었다. 명절 대목에 타격을 입을 처지에 놓인 가금류 업계는 거세게 반발했다.

업계는 살아 있는 닭을 백악관에 보내 항의하는 ‘헨스 포 해리(Hens for Harry)’ 운동까지 벌였다. 결국 정부는 목요일 가금류 소비 자제 방침을 철회했다. 같은 해 12월 미국 칠면조연맹은 트루먼 대통령에게 약 21㎏의 칠면조를 선물했다. 이 당시만 해도 칠면조는 대통령의 식탁에 올리기 위한 선물이었지, 사면 대상은 아니었다.

지난 2025년 사면된 칠면조 ‘고블(Gobble)’과 ‘와들(Waddle)’. 미국 백악관 제공

사진=로이터통신 캡처

칠면조를 살려 보내는 관행은 이후 조금씩 생겨났다. 1963년 존 F. 케네디 대통령은 ‘맛있게 드세요, 대통령님’이라는 팻말을 단 칠면조를 선물받았지만 “그냥 더 자라게 두자”며 돌려보냈다.

칠면조 증정식에서 ‘사면’이라는 표현이 쓰인 것은 1987년 로널드 레이건 대통령 때였다. 추수감사절을 사흘 앞둔 11월 23일 백악관에서 열린 행사에서 취재진이 이란·콘트라 사건 관련 인사들의 사면 여부를 묻자, 레이건 대통령은 눈앞에 있던 칠면조 ‘찰리’를 언급했다. 찰리는 동물 체험 농장으로 갈 예정이어서 이미 도축을 피한 상태였다. 레이건 대통령은 이를 두고 “찰리의 운명이 달랐다면, 제가 이 녀석을 사면했을 겁니다”라며 민감한 정치적 질문을 받아넘겼다.

오늘날과 같은 공식 칠면조 사면식은 1989년 조지 H. W. 부시 대통령 때 시작됐다. 부시 대통령은 당시 칠면조를 가리키며 “이 녀석은 누구의 식탁에도 오르지 않을 것”이라고 선언했다. 이후 백악관에서는 해마다 추수감사절을 앞두고 칠면조 사면식을 열고 있다.

지난 2025년 11월25일 도널드 트럼프 미국 대통령(가운데)와 멜라니아 여사가 백악관 로즈가든에서 열린 '칠면조 사면식'에 참석해 있다. AFP연합뉴스

칠면조 사면식은 미국 가금류 산업을 알리는 홍보 행사이기도 하다. 미국칠면조연맹이 선정한 농가에서 칠면조들을 사육하고, 사람과 카메라에 익숙해지는 훈련을 거쳐 대통령에게 보낼 두 마리를 선발한다. 백악관역사협회도 사면식이 가금류 산업을 홍보하는 역할을 한다고 설명한다.

올해 사면을 받는 칠면조 두 마리는 행사 이후 텍사스 A&M대로 옮겨져 보호될 예정이다.

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