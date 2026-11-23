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1996∼2006년생인 Z세대가 배우자를 고를 때 성격 다음으로 중요하게 보는 조건은 경제적 습관과 관리 능력인 것으로 나타났다. 현재 소득 수준과 외모는 그보다 아래였다.

결혼을 함께 자산을 불려 가는 관계로 보고, 배우자의 지금 벌이보다 돈을 다루는 방식을 앞에 둔 것이다.

23일 하나금융연구소가 앞선 6일 발간한 ‘함께 굴려가는 결혼생활’ 보고서에 따르면 Z세대가 배우자 조건으로 중요하다고 응답한 비율은 ‘성격·성향’이 74.9%로 가장 높았다.

이어 ‘경제적 습관·관리 능력’(72.7%), ‘신체적·정신적 건강’(70.5%), ‘가사·육아에 대한 태도’(69.4%), ‘정서적 공감·배려 능력’(67.2%) 순이었다. ‘현재 소득 수준’은 64.5%로 6위, ‘외모·이성적 매력’은 63.4%로 7위였고 ‘직업·사회적 지위’(62.3%)가 뒤를 이었다.

보고서가 함께 제시한 전체 응답자 순위와는 결이 달랐다. 전체 응답자에서는 ‘정서적 공감·배려’가 2위, 경제적 습관·관리 능력은 5위였는데, Z세대에서는 경제적 습관이 2위로 올라서고 공감·배려가 5위로 내려갔다.

다만 항목마다 중요하다고 답한 비율이어서 합이 100%를 넘는다. 보고서는 이 결과를 연구소의 별도 소비자 조사에서 인용하면서 조사 대상 수와 조사 시기는 밝히지 않았다.

◆ 생활비는 함께, 개인 자산은 따로

결혼 뒤 돈 관리에서도 같은 흐름이 보인다. 연구소가 금융·소비트렌드 자료를 분석한 결과 20∼34세 기혼자 가운데 일부 항목만 부부가 공동으로 관리한다는 응답은 25%였다. 55∼69세 기혼자(10.7%)의 2.3배다.

반면 자금을 각자 관리한다는 응답은 7.5%로 전 연령대에서 가장 낮았다. 완전히 나누기보다 생활비처럼 함께 쓰는 돈은 모으고 개인 자금은 따로 운용한다는 게 연구소의 해석이다.

자율성을 지키려는 마음도 읽힌다. 20∼34세 가운데 결혼할 상대와 자산을 합칠수록 개인의 자율성이 줄어 불안하다는 응답은 42.3%로 20∼60대 전체(33.9%)보다 높았다. 개인 자산 현황을 투명하게 공유해야 한다는 응답은 59.3%로 전체 연령대(65.0%)보다 낮았다.

부부 사이 경제적 무게도 고르다. 20∼34세 기혼자의 가계소득 기여도는 본인과 배우자가 55대 45로 고연령층보다 균등했고, 재무 결정에서 두 사람의 의견이 반영되는 정도의 격차도 이 연령대 부부에서 가장 작았다.

◆ 맞벌이가 기본이 된 신혼

배경에는 맞벌이 확대가 있다. 국가데이터처 ‘2024년 신혼부부통계’에서 혼인한 지 5년이 지나지 않은 초혼 신혼부부 75만6358쌍 가운데 맞벌이는 59.7%로 10쌍 중 6쌍꼴이었다. 전년보다 1.5%포인트 오른 수치다. 혼인 1년차 부부는 64.2%가 맞벌이였다.

여성 고용도 크게 늘었다. 경제활동인구조사에서 30대 여성 고용률은 2015년 56.9%에서 지난해 73.1%로 10년 새 16.2%포인트 뛰었다. 보고서는 여성의 경제활동이 활발해지면서 남성 혼자 경제력을 책임져야 한다는 부담이 줄었고, 결혼 뒤 맞벌이로 자산을 모으는 편이 미혼보다 유리하다는 인식이 퍼졌다고 분석했다.

결혼 자체도 다시 늘고 있다. 국가데이터처 인구동향조사에서 혼인 건수는 2022년 19만1690건으로 바닥을 찍은 뒤 3년 연속 늘어 지난해 24만326건을 기록했다. 보고서는 1991∼1996년생 ‘에코붐 세대’가 결혼 연령대에 들어선 영향이 크다고 봤다.

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