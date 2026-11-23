교사가 지식을 전달하고 학생이 이를 받아 적는 수업에서 벗어나 학생 스스로 질문을 만들고 답을 찾아가는 교실. 부안 백산중학교가 탐구 중심 수업과 성장 중심 평가를 꾸준히 실천한 끝에 국제 바칼로레아(IB) 중학교 교육과정의 월드스쿨 인증을 받았다.

전북도교육청은 부안 백산중학교가 IB 중학교 과정(MYP) 월드스쿨 인증을 받았다고 20일 밝혔다. IB MYP 월드스쿨 인증은 도내 중학교 중 완주 화산중과 남원 용북중, 전주효문중에 이어 네 번째다.

부안 백산중학교의 전경. 전북도교육청 제공

IB MYP(Middle Years Programme)는 중학교 단계의 국제 바칼로레아 교육과정으로, 개념 기반 탐구와 교과 간 연계를 통해 학생의 사고력과 탐구력, 문제 해결력, 자기 주도성을 기르는 데 초점을 둔다.

백산중은 2024년 6월 IB 관심학교로 출발한 이후 교원들이 함께 교육과정을 설계하고 탐구 중심 수업과 성장 중심 평가를 도입하며 교실의 변화를 추진해 왔다. 전 학년 전 교과에 탐구·행동·성찰의 학습 과정을 적용하고 논·서술형 평가를 확대해 정답을 찾는 데 그치지 않고 생각하는 힘을 기르는 데 주력했다. 교과융합 환경사회지배구조(ESG) 실천 프로그램과 지역의 동학농민운동을 주제로 한 프로젝트를 통해 교실에서 배운 내용을 지역사회와 연결하기도 했다.

미국·영국 학교와 온라인 교류 수업을 진행하며 학생들이 지역을 넘어 세계와 소통하는 기회도 넓혔다. 지역의 역사와 문제를 탐구하면서 국제적인 시각을 함께 키우는 교육을 실천해 온 것이다.

백산중은 이번 인증을 계기로 지역과 세계를 연결하는 글로컬 교육을 강화해 학생들이 스스로 질문하고 탐구한 내용을 삶 속에서 실천하는 교육과정을 이어갈 방침이다.

정진수 백산중 교장은 “이번 인증은 교직원들이 함께 수업과 평가의 변화를 고민하고 실천해 온 결실”이라며 “학생들이 지역을 이해하고 세계와 소통하며 주도적으로 성장할 수 있는 교육을 실천할 계획”이라고 말했다.

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