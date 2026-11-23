여가가 아니라 일로 몸을 움직이면 오히려 스트레스가 높아져 건강에 악영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 일본 연구진에 의해 나왔다.

몸을 움직이는 신체활동이라도 어떤 목적으로 하느냐에 따라 스트레스와의 관계가 달라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

걷기나 스포츠 등 여가를 위한 신체활동은 적은 양으로도 스트레스가 낮은 경향을 보인 반면, 일이나 가사로 몸을 많이 움직이는 경우에는 스트레스가 높은 것으로 나타났다.

23일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 야마가타대 웰빙연구소 연구팀은 야마가타현에 거주하는 40∼74세 주민 1만5688명을 대상으로 신체활동의 목적과 활동량에 따른 스트레스 수준의 관계를 분석했다.

연구 결과 걷기와 체조, 스포츠 등 여가 시간에 하는 신체활동은 활동량이 적더라도 스트레스가 낮은 경향을 보였다. 반면 직장 업무나 가사 등 여가 이외의 목적으로 하는 신체활동은 활동량이 많을수록 스트레스가 높은 경우가 많았다.

성별에 따른 차이도 확인됐다. 남성은 신체활동량이 중간 수준까지는 스트레스가 낮았지만, 활동량이 많아지면 스트레스를 높게 인식하는 경향을 보였다. 여성은 활동량이 많을수록 스트레스가 높은 경향이 나타났다.

연구팀은 이번 결과가 이른바 '신체활동의 역설'에 정신건강과 스트레스가 영향을 미칠 가능성을 보여준다고 설명했다.

신체활동의 역설은 운동이나 여가 활동이 아닌 직업·가사 노동 등으로 신체활동량이 많은 경우 오히려 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 개념이다. 같은 신체활동이라도 자발적으로 선택한 여가 활동과 일상에서 의무적으로 수행하는 활동은 건강에 미치는 영향이 다를 수 있다는 것이다.

연구팀은 일이나 가사로 평소 몸을 많이 움직이는 사람도 여가 시간에 별도의 신체활동을 하는 것이 중요하다고 강조했다.

연구팀은 "일과 가사로 일상적으로 몸을 많이 움직이는 사람이더라도 스트레스를 낮추기 위해 여가 시간에 조금이라도 몸을 움직이는 것이 중요하다"고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지