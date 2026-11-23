고(故) 한정식 작가의 미공개 유작전 ‘피지컬 랜드스케이프(Physical Landscape)’의 포스터

한국 현대 사진예술의 토대를 만들고 ‘고요’의 사진미학을 평생에 걸쳐 추구했던 한정식의 미공개 유작을 소개하는 전시 ‘Physical Landscape’가 2026년 11월 18일부터 12월 10일까지 KP Gallery에서 개최된다. 이번 전시는 한정식의 대표작 ‘고요’가 탄생하기 이전인 1970년대부터 1980년대까지 작가가 자연과 인간의 육체, 그리고 그 사이에 존재하는 조형적 관계를 탐구하며 제작한 ‘Trunks from 1970s’, ‘Body’, ‘Physical Landscape, foot’ 등 기존에 알려진 한정식의 사진세계와는 또 다른 전위적이고 현대적인 조형 감각을 담고 있는 작품들을 소개한다.

“풍경은 언제나 자연 속에만 존재하는 것은 아니다. 인간의 몸에도 풍경이 있고, 나무의 형상에도 인간의 모습이 깃들어 있다.” 한정식의 시선은 자연과 인간을 서로 분리된 대상으로 바라보는 관습적인 인식을 넘어 ‘나무’와 ‘몸’, ‘자연’과 ‘관능’, ‘구상’과 ‘추상’ 사이의 경계를 자유롭게 넘나든다. 그에게 사진은 단순히 대상을 기록하거나 재현하는 수단이 아니라 익숙한 사물과 신체의 형상 속에 잠재된 새로운 시각적 질서와 감각을 발견하는 매체였으며, 그는 자연과 육체에서 포착한 형태와 질감, 생명의 흔적을 자신만의 조형적 개입과 시각적 해석을 통해 독자적인 이미지로 재구성하였다.

‘Physical Landscape’의 작품들은 1970~1980년대 기록사진과 저널리즘 사진 중심의 한국 사진문화 속에서 발표되지 못했던 실험적 시도들이라는 점에서 더욱 주목할 만하다. 당시는 한국의 현대 사진예술이 태동을 준비하던 시기였다. 때문에 자신만의 고유한 사진예술 세계를 만들고 싶었던 한정식의 작품들은 주목받기 어려웠다. 하지만 수십 년의 시간이 지난 오늘날, 한정식의 유작들은 동시대 현대사진의 관점에서도 새롭게 해석될 수 있는 선구적인 실험정신을 보여준다. 또한 자연과 인간의 형상이 새로운 풍경으로 전환되는 조형적 상상력을 경험하게 하고, 그가 ‘고요’의 미학에서 이야기한 존재의 의미를 다시 생각하게 한다.

이번 전시는 2027년 KP Gallery에서 발간되는 한정식의 유작 작품집 ‘HAN CHUNGSHIK: BEFORE POST PHOTOGRAPHY’ 와 함께 기획되었다. 작품집이 사후 발견된 유작 사진을 통해 한정식이 추구했던 작가로서의 정체성과 그가 바라보고자 했던, 재현적 관습을 넘어선 사진예술의 세계를 재조명한다면, ‘Physical Landscape’ 전시는 자연과 육체의 형상에 주목하여 작가의 감각적 탐구를 보여주는 자리가 될 것이다.

고(故) 한정식 작가의 미공개 유작전 ‘피지컬 랜드스케이프(Physical Landscape)’의 포스터

왼쪽 위부터 시계방향으로 한정식, Trunks 1970년, 한정식, Trunks 1974년, 한정식, Trunks 1979년, 한정식, Trunks 1979년.

한정식 작가의 작업세계는 최근 오픈한 그의 홈페이지을 통해서도 경험할 수 있다.

KP Gallery

서울시 용산구 후암동 소월로 2나길 12

전시관람 : 화요일-토요일 오전 11시부터 오후 6시 (일요일, 공휴일, 월요일 휴관)

한정식 (1937-2022) 작가는

한국 사진예술을 대표하는 한정식은 ‘고요’의 미학을 완성한 사진가이다. 그는 1960년대부터 한국 고유의 미와 동양 철학을 바탕으로 ‘한국적 사진예술’의 기틀을 마련하였으며 2015년에는 국립현대미술관에서 한국현대미술작가 5인에 선정되어 그의 평생에 걸친 작업들을 소개하는 <한정식_고요> 전시를 2017년 개최하였다.

한정식은 서울대 국어교육과를 졸업하고 1960년대 일본 니혼대에서 사진학을 전공했다. 1982년부터 중앙대학교 사진학과 교수로 부임하여 한국사진예술의 기틀을 만드는데 전념하였으며 2002년 은퇴할 때까지 수많은 후학들을 가르쳤다. 1987년 ‘카메라루시다’ 한국사진학회를 창립하였고 한국사진예술의 대표 이론서 ‘사진예술개론’ 를 포함해 20여권의 사진이론서와 사진집을 발간함과 동시에 ‘나무’ ‘발’ ‘풍경론’ ‘고요’ 시리즈 등을 통해 한국적 예술사진을 개척하였다.

한정식의 대표작업 ‘고요‘ 시리즈는 평생의 시간동안 그가 존재의 본질과 세계에 대한 철학적 탐구를 주제로 작가가 지닌 내면의 의식을 추상의 형식으로 표현한 작품들로 한국의 정신미학과 문화정체성 위에서 한국사진예술의 근간과 토대를 제시하는 작품들이다. 한정식은 “사진의 예술성을 향해 사진이 추구하는 것은 추상의 세계이다. 이는 사진이 가지고 있는 주제(theme)라는 것 자체가 추상적 관념의 세계이기 때문이다. 그러므로 사진이 사진으로 존재하기 위해서는 대상의 존재성을 사진 위에서 지워 사진 그 자체를 제시하여야 한다.” 이야기하며 서구미학에 기반한 현대예술사진의 영역에서 한국 고유의 사진예술의 기틀을 만들었다.

그의 작품들은 ‘한국적 예술사진’ 을 개척하였다는 평가와 함께 국립현대미술관을 비롯하여 서울시립미술관, 서울역사박물관, 한미사진미술관, 고은사진미술관 등에 소장되어 있으며 2022년에는 그의 작품 세계를 높이 평가한 베를린 아트센터, 뉴욕 현대미술갤러리로 부터 초대를 받았으나 병환으로 실현되지 못하지 못하고 2022년 7월 별세하였다.

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