IPARK현대산업개발이 공사비 3763억원 규모의 부산 수안1구역 재개발사업 시공권을 확보했다.

IPARK현대산업개발은 지난 21일 열린 시공사 선정 총회에서 참석 조합원 466명 중 417명(89.5%)의 찬성을 얻어 시공사로 선정됐다고 23일 밝혔다.

부산 수안1구역재개발사업 투시도. IPARK현대산업개발 제공

이 사업은 부산 동래구 수안동 32-43번지 일대에 지하 3층∼지상 최고 36층, 5개 동, 아파트 925가구와 부대복리시설을 짓는 사업이다. 인근에는 동해선 동래역과 부산도시철도 1호선 교대역, 4호선 수안역이 있다.

IPARK현대산업개발은 단지와 인접한 온천천을 따라 조경 공간과 산책로를 조성하고, 온천천을 조망할 수 있는 스카이라운지와 스포츠·교육 시설을 갖춘 커뮤니티 공간을 마련할 계획이다.

이번 수주로 올해 도시정비사업 누적 수주액은 4조2515억원으로 늘었다. 지난해 연간 수주액(4조8012억원)에 근접한 규모다.

IPARK현대산업개발은 연말까지 서울 강서구 방화2구역과 양천구 신월7동1구역 등 추가 정비사업 수주에 나설 계획이다.

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