경기 양주시보건소가 정신응급 대응체계 구축과 지역사회 정신건강 안전망 강화에 기여한 공로를 인정받아 경기도지사 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.

양주시는 최근 정신질환자의 자·타해 위험 등으로 인한 정신응급입원이 증가하는 추세에 맞춰 지역내 송추정신병원에 정신응급 공공병상 3개를 확보했다. 해당 공공병상은 2027년부터 운영할 예정이다. 시는 정신응급 상황 발생 시 자·타해 위험이 높은 환자가 적기에 입원해 치료받을 수 있도록 지원할 예정이다.

양주시보건소 전경.

이를 통해 경기북부 지역의 정신응급 환자 수용 기반을 확대하고, 응급환자의 장거리 이송 부담과 입원 병상 확보의 어려움을 완화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

양주시보건소 관계자는 “이번 경기도지사 표창은 정신응급 상황에 신속하게 대응하기 위해 지역사회 유관기관과 함께 노력해 온 결과”라며 “2027년 정신응급 공공병상 운영을 차질 없이 준비하고 시민들이 위기 상황에서도 적기에 치료받을 수 있는 안전한 정신건강 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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