경기도교육청이 내년 3월 ‘교육 대전환’을 위한 조직개편을 앞두고 복부지역 교육 격차를 해소하기 위해 지자체장들과 머리를 맞댔다.

안민석 도교육감은 23일 오전 7시30분 경기도교육청북부청사 3층 회의실에서 조찬 간담회를 열고 지역의 교육 현안을 논의했다. 이날 조찬 간담회에는 더불어민주당 김용민(남양주시병)∙국민의힘 김용태(포천∙가평)국회의원을 비롯해 신동화 구리시장, 김원기 의정부시장, 손배찬 파주시장, 정덕영 양주시장 등이 참석했다.

안민석 경기도교육감이 23일 오전 경기도교육청 북부청사 3층 회의실에서 조찬 간담회를 열고 지역교육 현안을 논의했다. 경기도교육청 제공

안민석 교육감은 올 3월1일자로 단행할 조직 개편에 대해 설명했다.

경기도교육청은 기존 기능 중심의 조직을 남부와 북부로 나눠 지역별 책임 행정을 강화할 계획이다.

현재는 남부교육청에 기능이 집중돼 있는 상태다. 남부교육청에는 기획조정실 1실과 행정국∙협력국 2국 20개과, 북부교육청은 학교교육국∙지역교육국∙디지털인재국 등 3국 15과로 구성돼 있다.

안 교육감은 제1부교육감과 제2부교육감이 각각 남부∙북부 교육청을 총괄할 수 있도록 조직 인사 및 예산의 권한을 부여한다는 계획이다. 1부 교육감 아래 남부교육국·남부행정국을, 제2부 교육감 아래 북부교육국·북부행정국을 각각 두고 운영하게 된다.

안민석 경기도교육감(사진 가운데)이 23일 오전 경기도교육청 북부청사 3층 회의실에서 조찬 간담회를 열고 김원기 의정부시장(사진 왼쪽부터), 정덕영 양주시장, 김용민(남양주시병) 국회의원, 김용태(포천∙가평)국회의원, 신동화 구리시장, 손배찬 파주시장과 기념사진을 촬영하고 있다. 경기도교육청 제공

이날 조찬 간담회에서 지자체장들은 도교육청 북부청사의 역할이 확대되는 것을 환영하며 지역 현안을 건의했다.

신동화 구리시장은 ‘남양주∙구리교육지원청’의 신속한 분리를 요청했다. 신 시장은 “지역의 교육수요와 여건에 맞는 신속한 교육행정 서비스를 제공하고 교육 현안에 효과적으로 대응하려면 구리교육지원청 신설이 꼭 필요하다”고 제안했다.

손배찬 파주시장는 ‘수도권 광역발명체험교육관’의 파주 유치를 적극 건의했다. 지식재산처가 추진해온 ‘광역발명교육지원센터’는 학생들이 아이디어를 내고 특허까지 배울 수 있는 권역 단위의 발명교육 시설이다. 손 시장은 “경기북부의 미래교육 거점으로 광역발명체험교육관 조성이 필요하다”며 “후보지로 파주시가 적합하다”고 건의했다.

한편 경기도교육청은 지난달 23일 ‘경기도교육청 행정기구 설치조례 전부개정조례안’을 입법예고 했으며 경기도의회 심사를 앞두고 있다.

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