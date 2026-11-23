프로야구 KIA 타이거즈의 김도영이 은퇴한 프로야구 선배들이 선정한 올해 최고의 선수로 뽑혔다.

한국프로야구 은퇴선수협회(한은회)는 김도영을 ‘2026 최고의 선수상’ 수상자로 선정했다고 23일 밝혔다.

한국프로야구 은퇴선수협회(한은회)는 김도영을 ‘2026 최고의 선수상’ 수상자로 선정했다고 23일 밝혔다. 한은회 제공

김도영은 올 시즌 45개의 홈런을 터뜨리며 생애 처음으로 홈런왕에 올랐다. 장타율 0.647로 리그 1위를 차지했으며, KBO리그 역대 최연소 40홈런-100타점-100득점이라는 기록도 세웠다. 타격 전반에 걸친 압도적인 성과를 인정받아 은퇴 선수들의 선택을 받았다.

부문별 수상자도 발표됐다. 최고의 투수상은 두산 베어스의 곽빈에게 돌아갔다. 곽빈은 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개, WHIP(이닝당 출루 허용 수) 1.04로 세 부문에서 리그 1위를 차지하며 마운드에서 존재감을 드러냈다.

최고의 신인상은 한화 이글스 포수 허인서가 받는다. 허인서는 홈런 20개를 기록한 데다 도루저지율 32.9%를 올리며 공격과 수비에서 두루 활약한 점을 높이 평가받았다.

올해 처음 마련된 ‘셀럽챔프 인기상’은 팬들의 투표만으로 수상자를 결정했다. 모바일 애플리케이션 셀럽챔프에서 약 2주간 현역 선수를 대상으로 진행한 투표 결과, 투수 부문에서는 KIA 타이거즈 양현종이 52.52%, 타자 부문에서는 김도영이 52.88%를 얻어 각각 1위에 올랐다. 두 선수 모두 과반 득표에 성공하며 KIA가 투수와 타자 부문을 모두 휩쓸었다.

아마추어 야구 부문 수상자도 공개됐다. 아마특별상 선수 부문에는 부산고 하현승이 선정됐다. 하현승은 대한야구소프트볼협회 주관 대회에서 좋은 성적을 거둔 데 이어 U-18 아시아청소년야구선수권대회 결승전에서 완봉승을 거둔 공로를 인정받았다. 현재 키움 히어로즈 소속이다.

아마특별상 감독 부문은 U-18 국가대표팀의 우승을 이끌고 2026 신세계 이마트배와 대통령배까지 제패한 덕수고 정윤진 감독이 받는다. 팀 부문 수상자로는 2026 세계리틀야구 인터미디어트 인터내셔널 월드시리즈 챔피언십 정상에 오른 U-13 리틀야구대표팀이 선정됐다.

시상식은 12월3일 낮 12시30분 서울 호텔 리베라 청담 베르사이유 홀에서 열리는 ‘2026 한국프로야구 은퇴선수의 날’ 행사에서 진행된다. 대원미디어와 연세본사랑병원, 셀럽챔프, 서울센트럴병원, 힐링안과가 후원 및 협찬사로 참여한다.

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