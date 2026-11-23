남양유업이 배우 남보라와 함께 미혼모 가정에 ‘아이엠마더’ 분유를 기부했다. 브랜드 콘텐츠 협업으로 맺은 인연이 취약계층 육아 가정을 위한 공동 후원으로 이어졌다.

남양유업은 지난 18일 ‘변화된 미래를 만드는 미혼모협회 인트리’에 아이엠마더 분유를 전달했다고 20일 밝혔다. 남보라가 사비로 구매한 분유에 남양유업이 물량을 추가하는 방식으로 마련했다. 지원 제품은 ‘아이엠마더 1·2단계’와 ‘아이엠마더 첫 100일 분유’다.

남양유업은 지난 18일 배우 남보라와 함께 ‘변화된 미래를 만드는 미혼모협회 인트리’에 아이엠마더 분유를 전달했다

이번 기부는 지난 8월 진행한 ‘첫 100일 분유’ 브랜드 콘텐츠 협업에서 출발했다. 남보라는 협업 이후에도 아이엠마더 제품을 사용해 왔으며, 평소 후원하던 미혼모협회에 해당 분유를 기부하기로 했다. 남양유업도 취지에 공감해 제품 지원에 동참했다.

아이엠마더는 초유 성분과 41가지 영양 성분을 담은 남양유업의 조제분유 브랜드다. 지난 7월 출시한 ‘아이엠마더 첫 100일 분유’는 기존 제품의 영양 설계에 가수분해 단백질을 더했다.

남보라는 “아이를 키우며 받은 큰 사랑을 다른 엄마와 아기들에게 돌려줄 수 있어 감사하다”며 “홀로 육아의 길을 걷는 미혼모분들께 이번 분유 지원이 작은 위로와 힘이 되기를 바란다”고 말했다.

남양유업은 임신·출산과 양육 가정을 대상으로 지원 활동을 이어가고 있다. 매월 운영하는 ‘동행데이’는 소비자가 캠페인 대상 분유를 구매하면 같은 수량의 제품을 적립해 연말 한부모가정에 기부하는 방식이다.

지난 10월에는 ‘임산부의 날’을 맞아 ‘서프라이즈 베이비’ 캠페인을 진행했다. 출산을 앞둔 가정을 응원하고 취약계층 임산부를 지원하는 활동이다.

남양유업은 ‘전 세대를 위한 건강한 동행’이라는 사회공헌 슬로건 아래 영유아와 가족돌봄청년, 한부모가족, 노인 등을 지원하고 있다. 1985년부터 희귀질환 환아를 위한 특수 분유를 생산해 왔으며, 뇌전증 환우를 위한 액상형 케톤생성식 ‘케토니아’도 취약계층 가정에 후원하고 있다.

남양유업 관계자는 “앞으로도 임신·출산 및 양육 과정에서 도움이 필요한 가정을 위한 지원 활동을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

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