CJ제일제당이 연말연시 취약계층을 위한 ‘사랑의 희망박스 박싱데이’에 14년째 식품을 후원했다. 올해는 햇반과 국·탕류 등으로 구성한 식품 꾸러미 2만5000박스를 지원했다.

CJ제일제당은 지난 20일 서울 청계광장에서 열린 국제구호 비정부기구(NGO) 굿피플 주관 ‘사랑의 희망박스 박싱데이’에 후원 기업으로 참여했다고 23일 밝혔다.

2012년 시작된 이 행사는 굿피플이 주관하고 서울시와 CJ제일제당 등이 후원하는 민관협력 나눔 행사다. CJ제일제당은 2013년부터 참여해 지금까지 약 300억원 상당의 식품 600만개, 30만박스를 후원했다.

올해 꾸러미는 햇반과 컵반, 죽, 국·탕류, 장류, 김, 간식류 등 15종 21개 물품으로 구성됐다. 임직원 30여명도 박스 조립과 포장 봉사에 참여했다. 희망박스는 한국사회복지협의회 푸드뱅크와 전국 지역아동센터, 복지관 등을 통해 도움이 필요한 이웃에게 전달된다.

CJ제일제당은 연말 행사 외에도 푸드뱅크와 굿윌스토어 등을 통해 연간 400억원대 규모의 식품 기부를 이어가고 있다.

2020년부터 푸드뱅크와 함께 진행한 ‘호프 푸드 팩’은 아동 결식 예방을 위한 캠페인이다. 방학과 주말 등 급식이 제공되지 않는 기간에 결식이 우려되는 아동에게 식품 꾸러미를 전달한다. 현재까지 전국 지역아동센터 575곳의 아동 1만4000여명을 지원했다.

취약계층 청년을 위한 ‘나눔냉장고’도 2021년부터 운영하고 있다. 서울청년센터 9곳에 설치된 냉장고에 햇반과 냉동식품 등을 상시 비치하는 방식으로, 누적 약 4만3000명의 청년을 지원했다. 식습관 자가진단과 영양교육, 요리 수업, 함께 식사하는 모임도 연계한다.

올해 9월에는 ‘희망을나누는사람들’과 협력해 전북지역 독거노인과 장애인, 저소득 가정에 간편식을 후원했다. 향후 전국 30개 거점기관을 통해 지원을 확대할 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 “보유한 제품과 기술, 사업 역량을 토대로 다양한 사회 구성원의 삶에 실질적인 도움을 주는 진정성 있고 지속가능한 나눔 활동을 통해 사회적 가치를 창출해 나갈 것”이라고 말했다.

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