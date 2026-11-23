풍산과 롯데칠성음료 등 협력사의 원가 변동을 납품대금에 반영한 기업·공공기관 9곳이 납품대금 연동 우수기업으로 선정됐다. 올해는 대금을 조정해주는 위탁기업뿐 아니라 연동제를 활용한 수탁 중소기업도 선정 대상에 포함됐다.

중소벤처기업부는 24일 뉴금우고속관광전세, 대화공업, 롯데칠성음료, 에이치디건설기계, 풍산, 한국보훈복지의료공단, 한국서부발전, 한국지역난방공사, 한국해양교통안전공단을 ‘2026년 납품대금 연동 우수기업’으로 선정했다고 밝혔다.

사진은 기사 이해를 돕기위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. 챗GPT 생성 이미지

풍산은 올해 협력사 23곳과 연동약정을 체결하고, 이 중 16곳의 납품대금을 약 374억원 인상했다. 다음 달 3일부터 연동 대상에 포함되는 전기료·가스비 등 에너지경비도 시행에 앞서 계약에 반영했다. 협력사 교육과 시스템 구축을 통해 에너지경비 연동약정 4건을 체결했다.

롯데칠성음료는 올해 1∼10월 협력사 26곳에 약 37억원의 납품대금을 인상했다. 계약 전산시스템에 에너지경비 연동 기능을 추가하고 이행 현황을 매년 점검하도록 관리체계를 개선했다. 중동전쟁으로 원재료 가격이 급등했을 때는 약정상 조정 시기보다 1∼2개월 앞서 대금을 조정했다.

훈·포장 부품을 가공하는 수탁기업 대화공업은 한국조폐공사와 연동약정을 체결해 원재료 가격 상승에 따라 약 8000만원의 대금을 인상 조정받았다. 한국지역난방공사는 소규모 계약 14건에도 자발적으로 연동제를 적용해 올해 누적 72건의 연동약정을 체결했다.

중기부는 26일 열리는 ‘올해의 상생기업 대상’ 행사에서 9개 우수기업에 장관 표창을 수여한다. 롯데칠성음료는 행사에서 연동제 운영 경험과 성과를 발표한다.

에너지경비 연동제 시행을 앞두고 25일 오후 3시 코엑스 마곡에서는 기업 담당자 대상 설명회도 열린다. 에너지경비 비중 산정과 연동약정 작성 방법 등을 안내할 예정이다.

이은청 중기부 상생협력정책국장은 “기업들이 이를 충분히 숙지하고 차질 없이 적용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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