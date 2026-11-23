경기 용인시가 어르신들의 소득 보전과 활기찬 노후 생활을 돕기 위해 274억원을 투입해 ‘2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자 5984명을 모집한다.

23일 용인시에 따르면 내년 사업은 참여자의 경력과 전문성, 희망 활동 등을 반영해 4개 유형으로 나뉜다. 거리 환경정화와 등하교 안전지도 등을 맡는 공익형이 3502명으로 전체의 절반 이상을 차지한다. 또 돌봄과 안전 등 사회서비스 분야에 배치되는 역량형 1627명을 선발한다. 어르신들이 직접 수익사업을 꾸리는 공동체사업단은 615명, 민간 기업·기관 취업을 연계하는 취업지원형은 240명을 각각 뽑는다.

용인시청

참여 신청은 오는 30일부터 다음 달 4일까지 닷새간 진행된다. 희망자는 신분증과 최근 3개월 이내 발급받은 주민등록등본 등 구비서류를 지참해 주소지 관할 행정복지센터나 노인일자리 수행기관을 방문하면 된다.

다만 국민기초생활보장법상 생계급여 수급자와 국민건강보험 직장가입자, 장기요양보험 1~5등급 및 인지지원등급 판정자, 정부·지자체 재정지원 일자리 사업 참여자는 신청 대상에서 제외된다. 시 관계자는 “어르신들의 경륜과 지혜가 지역사회의 소중한 자산으로 이어질 수 있도록 양질의 맞춤형 일자리를 확대하겠다”고 밝혔다.

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