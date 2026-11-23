영남이공대학교 일자리첫걸음보장센터가 대구∙경북 지역 미취업 청년들의 심리적 회복과 취업 의지 고취를 위해 팔을 걷어붙였다.

센터는 2026학년도 YNC 리부트 프로그램의 일환인 ‘제6차 동기부여 집단상담’을 지난 18일부터 25일까지 총 5회에 걸쳐 운영한다고 23일 밝혔다.

‘제6차 동기부여 집단상담’ 프로그램이 열리고 있다. 일자리첫걸음보장센터 제공

이번 프로그램은 구직 과정에서 겪는 심리적 위축을 해소하고 실질적인 진로 재설계를 돕기 위해 마련됐다. 참여자들은 먼저 불안척도 심리검사와 감정카드 활동을 통해 구직 스트레스의 원인을 진단하고 자신만의 심리 완화법을 탐색한다.

이어지는 과정에선 직업가치관 검사를 활용해 본인이 지향하는 핵심 가치와 이에 부합하는 직무 특성을 파악하며 진로를 구체화한다. 마지막으로 심리∙가치관 분석 결과를 종합해 개인별 ‘진로 재도전 과제’를 설정하고, 단계별 실행 로드맵과 일정을 직접 수립해 공유함으로써 자기주도적 취업 역량을 강화하게 된다.

성금길 영남이공대 대학일자리플러스센터장은 “이번 집단상담이 지역 청년들의 구직 불안과 스트레스를 덜어내는 계기가 되길 바란다”며 “청년들이 스스로의 강점과 직업가치를 기반으로 구체적인 취업 실천 계획을 세울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지