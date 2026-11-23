배재규 한국투자신탁운용 사장은 23일 최근 코스피 급락과 관련해 “주식을 살 사람이 없다”고 말했다.

배 사장은 이날 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 타깃데이트펀드(TDF) 출시 기념 세미나에서 “지금은 펀더멘털(기초체력)이 중요한 게 아니라 수급이 무너진 상태”라며 이같이 밝혔다.

23일 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 타깃데이트펀드(TDF) 출시 기념 세미나에서 배재규 한국투자신탁운용 사장이 인사말을 하고 있다. 구윤모 기자

배 사장은 “코스피가 9000까지 갔다가 지금 4700선까지 와있는데, 가장 결정적인 문제가 올라가는 과정에서 개인들이 엄청난 투자를 했다는 것”이라며 “이 와중에 외국인들이 매달 20조원씩, 지금까지 11개월간 약 250조원어치를 팔아서 유동성이 없는 것”이라고 진단했다.

그는 증시 폭락 과정에서 기관투자자들도 제 역할을 하지 못했다고 지적했다.

배 사장은 “시장의 시가총액이 3배가 됐는데도 기관이 리밸런싱(자산 비중 재조정)을 적절히 해줘서 받쳐줘야 할 기능을 못 했다”며 “시총이 늘었으면 기관들이 투자 여력을 그만큼 늘렸어야 했는데 안 늘렸다”고 설명했다. 그러면서 “그러니 개인들만 돈을 다 쏟아부었고, 그 쏟아부은 돈을 외국인들이 250조원을 팔아서 다 없는 것”이라고 부연했다.

다만 배 사장은 현재 시장이 ‘버블’이 아니라고 평가했다.

그는 “우리나라 기업들이 만든 제품 수요는 계속 높다. 과열이 아니고 밸류에이션(가치 평가)을 보더라도 큰 문제가 없다”며 “지금이 바닥이 아닌지는 모르겠지만, 수급 상황이 개선될 때까지 시간을 가지고 기다려야 한다”고 조언했다.

배 사장은 인공지능(AI)이 여전히 미래 주도산업으로서 투자 가치가 크다고 강조했다.

배 사장은 “주식시장은 하루아침에도 폭락할 수 있지만 세상을 바꾸는 기술은 하루아침에 존재하지 않는다”면서 “미국의 미래를 이끌어가는 대세의 AI 기술이 지금 이렇게 혼돈 상태를 보이고 있지만 계속 갈 수밖에 없다”고 말했다.

이어 “현재 AI 기업들이 엄청난 투자를 하고 있는데, 실제 수익을 창출하는 기간 사이에는 갭이 있다”며 “이 갭을 메꾸고 혼란을 이겨내는 기업이 혜택을 볼 것”이라며 장기투자의 중요성을 재차 강조했다.

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