경찰이 ‘혐의가 없다’며 불송치한 횡령 사건이 검찰의 보완 수사를 거쳐 유죄로 인정됐더라도, 경찰의 수사에 위법행위가 있었다고 단정할 수 없다는 법원 판단이 나왔다.

23일 부산지법 서부지원에 따르면 민사5단독 문현정 판사는 A회사가 국가를 상대로 제기한 1억원의 손해배상 청구 소송에서 원고의 청구를 기각했다.

판결문에 따르면 A사는 2023년 9월 회사 직원이었던 B씨를 횡령 혐의로 고소했으나, 경찰은 수사를 통해 이듬해 4월 혐의가 없다고 보고, 불송치 결정을 내렸다. 이에 A사가 이의신청을 제기했고, 검찰의 보완 수사 과정에서 B씨가 제출한 증거가 조작된 사실이 드러났다.

B씨는 지난해 8월 기소돼 올해 6월 1심에서 징역 3년을 선고받았다. A사는 경찰의 부실 수사로 기소가 늦어지는 바람에 운영자금 마련을 위한 대출 이자로 최소 8000만원을 지출하는 등 손해를 입었다며 국가를 상대로 소송을 냈다. 재산상 손해와 정신적 고통에 따른 위자료를 포함해 1억원을 청구했다.

그러나 재판부는 경찰의 불송치 결정에 위법성이 있었다고 인정하기 어렵다고 판단했다. 수사기관의 판단이나 처분이 위법하다고 평가되려면 합리적인 재량 범위를 벗어나 경험칙이나 논리칙에 비춰 도저히 합리성을 인정할 수 없는 수준이어야 한다는 것이다.

문 판사는 “사건을 담당한 경찰이 합리적인 재량의 범위를 넘어 경험칙이나 논리칙에 비춰 도저히 그 합리성을 긍정할 수 없는 정도의 위법행위를 한 사실을 인정하기에는 부족하다”고 판시했다.

경찰의 불송치 결정과 회사의 금융비용 지출 사이에 상당한 인과관계가 있다고 보기도 어렵다고 판단했다. 문 판사는 “기소가 늦어짐으로 인해 지출하지 않아도 됐던 금융비용을 추가로 부담했다고 볼 만한 사정이 보이지 않는다”면서 “법인은 정신적 고통을 느끼는 주체가 될 수 없어 위자료 청구도 인정할 수 없다”고 덧붙였다.

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