16일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥에서 열린 세계 당뇨병의 날 기념 타종식에 참석한 김미영 씨와 막내아들 정수현 군. (제공=덱스콤)

글로벌 연속혈당측정 기업 덱스콤(Dexcom, Inc., Nasdaq: DXCM)이 세계 당뇨병의 날을 기념해 지난 16일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥에서 열린 타종식에 참여하고 글로벌 캠페인 ‘A Letter to Diabetes(당뇨병에게 보내는 편지)’를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사에는 (사)한국1형당뇨병환우회 김미영 대표를 비롯해 세계 각국의 당뇨병 커뮤니티 관계자들이 참석했다.

‘A Letter to Diabetes’는 당뇨병과 함께 살아가는 사람들이 질환에 대한 솔직한 생각과 경험을 편지 형식으로 전하는 캠페인이다. 당뇨병 환자와 가족, 보호자, 의료진 등 질환의 영향을 받는 누구나 참여할 수 있으며, 11월 한 달간 공식 웹사이트를 통해 다양한 이야기를 공유할 수 있다.

덱스콤은 이번 캠페인을 통해 당뇨병 환자의 삶이 혈당 수치나 질환 관리만으로 정의될 수 없다는 점을 강조했다. 환자와 가족들이 일상에서 경험하는 어려움과 성취, 희망 등 다양한 이야기를 소개하며, 당뇨병은 삶의 일부일 뿐 한 사람의 정체성이나 가능성 전체를 규정하지 않는다는 메시지를 전하고 있다.

한국에서는 (사)한국1형당뇨병환우회 김미영 대표가 캠페인과 나스닥 타종식에 참여했다. 김 대표는 2012년 자녀가 1형당뇨병을 진단받은 이후 치료기기 지원 확대와 학교 내 환자 지원 등 환자와 가족의 권익 향상을 위한 활동을 이어왔다. 이번 캠페인에서는 자녀의 진단 이후 약 15년간 경험한 변화와 환자·가족들의 연대가 만들어 낸 성과를 공유했다.

김 대표는 이번 캠페인을 통해 “당뇨병은 나에게 평범한 사람도 함께하면 세상을 바꿀 수 있다는 것을 가르쳐 주었다”며 환자와 가족의 연대가 만들어 낸 변화의 의미를 강조했다. 이어 “당뇨병이 있다고 해서 그 사람의 능력이나 가능성까지 줄어드는 것은 아니다”라며, 적절한 치료기술과 사회적 지원, 주변의 이해가 함께한다면 당뇨병 환자도 자신이 원하는 삶을 살아갈 수 있다고 전했다.

한편, 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 전 세계 20~79세 성인 당뇨병 환자는 약 5억 8,900만 명에 달한다. 캠페인에 대한 자세한 내용과 참여 방법은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

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