대구 동구는 지역 내 초등 돌봄 공백을 해소하고 안전한 양육 환경을 조성하기 위해 다함께돌봄센터 2호점인 ‘동구 다함께돌봄센터 벤처밸리’를 신규 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다고 23일 밝혔다.

신천동 벤처밸리푸르지오 내 연면적 97㎡ 규모로 문을 연 이 센터는 아동들이 안전하고 쾌적하게 방과 후 시간을 보낼 수 있는 돌봄 공간을 갖췄다.

대구 동구 신천동 벤처밸리푸르지오 내 문을 연 다함께돌봄센터 2호점 내부 모습. 대구 동구 제공

다함께돌봄센터는 소득 수준과 관계없이 돌봄이 필요한 6~12세 아동을 대상으로 방과 후 돌봄 서비스를 제공하는 시설이다. 센터에는 전문 인력이 상주하며 출결 관리 및 안전한 생활지도, 급∙간식 제공, 숙제 및 독서 지도 등 다양한 맞춤형 돌봄 프로그램을 운영한다.

동구는 이번 2호점 개소를 통해 아파트 단지 내 접근성 높은 돌봄 거점을 확보함으로써 맞벌이 가정 등 부모들의 양육 부담을 실질적으로 덜어줄 수 있을 것으로 기대하고 있다. 앞서 동구는 지난해 청소년문화의집 아름드리 꿈터에 다함께돌봄센터 1호점을 개소한 바 있다.

우성진 동구청장은 “아이들이 집 가까운 곳에서 안전하게 보호받으며 꿈을 키울 수 있는 환경이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 ‘아이 키우기 좋은 동구’를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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