어린 의붓딸 2명을 초등학교 저학년 때부터 약 7년간 상습적으로 성폭행하고, 폭행과 폭언으로 통제한 40대 계부에게 법원이 징역 35년을 선고했다.

부산지법 동부지원 형사2부(부장판사 김병주)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법과 아동복지법 위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 35년을 선고했다고 23일 밝혔다.

또 A씨의 신상정보를 10년간 공개·고지하고 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 등에 10년간 취업을 제한하는 한편 위치추적 전자장치(전자발찌) 20년 부착도 명령했다.

A씨는 2017년 6월부터 피해 아동들의 어머니와 사실혼 관계를 유지하며 두 의붓딸의 양육을 주로 맡았다. 이후 2019년 당시 초등학교 1학년이던 첫째 딸에게 성범죄를 저지르기 시작해 지난해 5월까지 약 7년간 범행을 이어갔다. 둘째 딸에게도 2021년 초등학교 2학년 때부터 성폭행을 저지른 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 첫째 딸과 둘째 딸에게 각각 최소 월 2회와 최소 3개월에 한 차례에 범행을 저질렀다. A씨는 또 평소 효자손 등으로 피해 아동들을 때리고 폭언을 하는가 하면 집안일을 시키는 등 일상생활까지 통제했다. 재판부는 피해자들이 자신에게 경제적·심리적으로 의존할 수밖에 없는 상황을 악용해 저항하기 어려운 환경을 조성했다고 판단했다.

A씨의 범행은 지난해 5월 제삼자에게 발각되면서 드러났다. 피해 아동들은 현재까지 심리상담과 정신과 치료를 받는 등 심각한 후유증을 겪고 있는 것으로 조사됐다. 재판부는 제삼자의 발견이 없었다면 범행이 계속됐을 가능성도 있다고 지적했다.

특히 A씨가 피해자나 사실혼 배우자에게 책임을 전가하는 태도를 보였고, 범죄분석관 의견 등을 고려할 때 재범 위험성도 상당하다고 판단했다. 피해 회복을 위한 실질적인 노력도 없었던 것으로 봤다.

재판부는 “피고는 인간으로서 최소한의 윤리 의식과 도덕적 양심이 있는지 매우 의심스러울 정도로 우리 사회의 기본 질서를 근본적으로 흔드는 극악무도한 상습적인 성범죄를 저질렀다”며 “피해자들의 영혼과 정신을 파괴하고 궁극적으로 삶 전체를 송두리째 무너뜨리는 만행을 저질렀다”고 판시했다. A씨는 1심 판결에 불복해 항소했다.

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