김종철 신임 경찰청장이 “법망을 피해서는 어떠한 이득도 얻을 수 없다는 자명한 이치가 뿌리내리도록 하겠다”며 불공정 범죄 척결을 강조했다.

김 청장은 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 취임식에서 “정당한 경쟁과 합의된 질서를 저해하는 반칙과 특권, 비리와 불공정은 대다수 선량한 국민을 분노케 하는 중범죄”라며 이 같이 말했다.

김종철 신임 경찰청장이 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 25대 경찰청장 취임식에서 “함께해서 안전한 사회, 신뢰 위에 더 당당한 경찰을 만들겠다”고 강조하고 있다. 뉴시스

그는 “토착비리, 기술유출, 인공지능(AI)을 악용한 부정행위 등 공동체의 근간을 잠식하는 병폐는 물론, 마약, 피싱, 불법사금융, 사이버 도박·성착취 범죄와 같은 민생파탄 범죄를 끝까지 추적해 발본색원하고 범죄수익은 철저히 환수해 피해회복으로 이어가겠다”고 했다.

김 청장은 취임식 전 기자들과 만나 “시험 자체의 공정성은 중대한 가치”라며 “수능 시험에 대한 부정행위, 지금까지 고소·고발, 수사의뢰 들어온 사건들의 엄정 대응은 물론이고 여타 국가·자격 시험에도 일체 부정행위가 없도록, 있을 경우에는 끝까지 추적해 사실관계를 밝히고 사법조치하겠다는 약속을 드린다”고 했다.

그는 취임식 자리에서 “화려하지만 쉽게 지워질 발자취보다 오래도록 남겨질 경찰발전의 기틀을 묵묵히 다져나가겠다”며 ‘함께해서 안전한 사회, 신뢰 위에 더 당당한 경찰’이라는 경찰의 새로운 비전을 밝혔다. 경찰청은 2024년 12월 비상계엄 이후 1년11개월 만에 청장 체제가 완성됐다.

국민안전은 경찰의 가장 숭고한 가치라고도 강조했다. 그는 “안전 약자를 향한 관계성 범죄에 특단의 대책을 마련하겠다”며 “불특정 다수를 향한 이상동기 범죄에 대해서도 과학적 분석과 공동체 협력을 통해 두터운 안전망을 구축하겠다”고 했다. 경찰청은 여성청소년 정책과 수사 기능을 담당하는 여성청소년국을 신설할 예정이다.

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