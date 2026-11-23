내년 3월9일 인공지능(AI) 기술 개발에 개인정보를 이용할 수 있는 ‘AI 특례’가 담긴 개정 개인정보 보호법 시행을 앞두고, 개인정보보호위원회가 책임자 지정, 이용 필요성 소멸 시 정보 파기 등을 의무화하는 방안을 추진한다.

사진=개인정보보호위원회 제공

개인정보보호위원회는 23일 이 같은 개인정보 보호법 시행령 일부 개정안을 입법 예고했다.

개정안엔 AI 특례 적용에 필요한 안전조치, 개인정보위 심의·의결 절차 등을 구체화하는 내용이 담겼다. AI 기술 개발을 위해 개인정보를 이용하려는 경우, 책임자 지정 및 내부 관리 계획 수립·시행, 심의·의결 범위 외 이용 방지, 접근 권한 제한·통제, 이용 필요성 소멸 시 파기 등의 추가 안전조치가 의무화된다. 사전 위험 요인 평가 대상은 민감 정보나 고유 식별 정보 이용, 특별한 보호가 필요한 정보 주체의 특성 반영, 정보 주체 관찰·추적 또는 특성과 행태 평가·예측 등의 경우로 구체화된다.

또 개인정보위 심의·의결 전 검토할 수 있도록 AI 기술 개발을 위한 개인정보 처리 분야 전문위원회가 신설된다. 종전 심의·의결 사례와 주요 사실관계에 중대한 차이가 없고 종전 판단 기준과 조건을 적용할 수 있는 경우엔 심의·의결 절차를 간소화하는 내용도 포함됐다.

개인정보위는 내년 1월4일까지 입법 예고를 거쳐 각계 의견을 수렴해 개정 법 시행 전 시행령 개정을 매듭지을 방침이다.

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