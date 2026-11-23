국민의힘 정점식 원내대표는 23일 대학수학능력시험에서 불거진 인공지능(AI) 부정행위 부실 대책 논란과 관련해 최교진 교육부 장관의 사퇴를 넘어 한성숙 국무총리의 경질을 촉구했다. 이재명 대통령을 향해서도 수험생과 학부모, 국민에게 사과해야 한다고 요구했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이번 수능 AI 부정행위 사전 대비 부족 사태는 단순히 장관 한 사람을 바꾸는 것으로 끝날 문제가 아니다”라며 “사태의 최종 책임은 이 대통령에게 있다”고 말했다.

정점식 원내대표. 연합뉴스

이어 “이번 사태를 계기로 이 대통령의 시시콜콜한 만기친람식 국정 운영 방식을 완전히 바꿔야 한다”며 “대통령이 시키지 않는 일에는 아예 무관심하고 손을 놓아버리는 이재명 정부의 민낯을 보여줬다”고 비판했다.

그러면서 “그런 측면에서 최 장관 경질보다 시급한 일은 허수아비 한성숙 국무총리의 경질”이라고 주장했다.

그는 “한 총리는 이재명 탈옥법 대리 의결에서 보듯 그저 대통령의 말을 잘 듣고 시키는 일만 잘하는 허수아비 총리”라며 “이런 총리로는 공직 사회 분위기를 쇄신할 수 없다”고 지적했다.

정 원내대표는 민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안 의결을 예고한 데 대해서도 “사법부를 향한 민주당의 정치적 가미카제 공격”이라며 “이 결정으로 민주당은 반드시 자멸할 것”이라고 비판했다.

특히 민주당 김민석 대표를 겨냥해 “취임 100일까지 지지율을 10% 올리겠다고 공언했는데, 내일이면 대망의 취임 100일”이라며 “지지율이 오르기는커녕 신천지 사태, 최민희 징계 등으로 당 대표 자리가 위협받으니 시선을 외부로 돌리고 강성 지지층에게 살려달라고 구걸하려 탄핵 카드를 꺼내 들었다”고 꼬집었다.

이어 “민주당은 민주주의와 공화국에 대한 이해가 북한의 조선노동당 수준”이라며 “조 대법원장 탄핵은 이재명 정권의 붕괴를 알리는 전주곡”이라고 말했다. 그러면서 “이 대통령과 민주당은 다음 총선에서 반드시 민심의 심판을 받을 것이며, 반드시 법정에 설 것”이라고 강조했다.

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