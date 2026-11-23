충남 보령에서 석쇠 위에 굴을 껍데기째 올려 굽고 있다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

겨울 별미이자 제철을 맞은 굴을 바닷가에서 껍데기째 구워 먹으려는 이들로 북적이는 곳이 충남 보령에 있다. 굴은 8월까지 산란을 마치고 가을부터 살이 올라, 11월부터 이듬해 2월까지 잡힌 것을 최상품으로 친다. ‘바다의 우유’로 불리는 굴의 철이 막 시작된 셈이다.

또 이 곳에서 시작하는 둘레길 끝에는 썰물 때만 들어갈 수 있는 바닷가 ‘맨삽지’가 있다. 1억년 전 공룡이 남긴 것으로 보이는 발자국 화석이 확인된 곳이다.

23일 보령시와 한국관광공사에 따르면 천북 굴단지에는 굴 전문점 80여 곳이 천수만을 따라 늘어서 있다. 보령시가 지역 대표 먹거리로 꼽는 ‘보령9미’ 가운데 첫 번째가 천북 굴구인데, 이 곳에는 굴구이 말고도 굴회와 굴밥처럼 굴로 만든 음식이 유명하다.

보령시 천북면 장은리 굴단지에 굴 전문점이 줄지어 있다. 가게 앞마다 그물망에 담긴 굴이 놓여 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ ‘바다의 우유’로 불리는 겨울 굴

굴은 날이 추워질수록 맛이 오른다. 해양수산부는 지난 2021년 12월 ‘이달의 수산물’로 굴을 고르며 “기온이 떨어질수록 살이 차오르고 맛이 좋아지는 대표 겨울 수산물”이라고 소개했다.

굴은 무기질과 단백질 등 영양소가 풍부해 ‘바다의 우유’, ‘천연 영양제’로 불린다. 굴에 뼈 건강에 좋은 칼슘과 혈액 순환을 돕는 철분이 풍부하고, 굴에 많이 든 타우린은 혈압과 콜레스테롤을 낮추는 데 효능이 있다고 전해진다.

또 굴은 조직이 부드럽고 단백질 등 영양분의 소화 흡수율이 높아 어린이부터 노인까지 먹기 좋은데 이 가운데 천북 굴은 조수 간만의 차가 큰 바다에서 자라 더디 크지만 맛과 영양은 뛰어나다는 것이 보령시의 설명이다.

천북 굴단지의 한 가게 앞에 그물망에 담긴 굴이 쌓여 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 물때 맞춰 배 타고 나가 캐는 갯벌 굴

천북 굴은 갯벌에서 절로 자란 자연산이 주를 이뤄 왔다. 물때를 맞춰 포구에서 배를 타고 20분 남짓 나가 갯벌의 굴 자생지에서 캐 온다.

다만 2022년 무렵에는 인건비가 오르면서 자연산만으로 물량을 대기 어려워져 인근에서 기른 양식 굴도 함께 쓰는 것으로 전해졌다.

굴구이는 ‘석화구이’라고도 부른다. 표준국어대사전은 석화(石花)를 굴과의 연체동물을 통틀어 이르는 말로 풀이한다. 한자 그대로 옮기면 ‘돌에 핀 꽃’이다.

면장갑을 낀 손에 구운 굴이 들려 있다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

굴구이는 석쇠 위에 굴을 껍데기째 수북이 올려 굽고, 익은 굴을 면장갑 낀 손으로 집어 속살을 발라 먹는다. 보령시는 겨울철 숯불에 구워 먹는 맛이 매서운 추위를 녹인다고 소개한다.

다만 겨울철 굴은 노로바이러스 식중독의 원인이 되기도 한다. 식품의약품안전처는 노로바이러스가 열에 약한 만큼 굴은 날로 먹기보다 가열 조리해 먹는 것이 안전하다.

특히 포장에 ‘가열조리용’이나 ‘익혀 먹는’ 표시가 있는 굴은 중심 온도 85도 이상에서 1분 이상 가열해 먹어야 한다.

◆ 장곶과 은포를 합친 이름, 장은리

장은리는 본래 홍주군에 속한 땅이었다. 1914년 행정구역을 통폐합하면서 은포동과 장곶리, 어망동 등 마을 여럿을 합쳤고, 장곶과 은포에서 한 글자씩 따 장은리라는 이름을 얻었다. 1995년 대천시와 보령군이 통합되며 지금의 보령시 천북면 장은리가 됐다.

마을에는 바다와 얽힌 전설도 전해진다. 장은리 1구에서 가장 높은 산인 두루봉은 아주 먼 옛날 봉우리에 두루미 한 마리가 겨우 앉을 만큼만 남기고 사방이 바다였다는 데서 이름이 붙었다고 한다. 보령시 지명 유래 자료는 이를 바다에서 땅이 솟아올랐다는 개벽 설화로 풀이한다.

보령시 천북면 학성리 맨삽지. 썰물 때만 걸어 들어갈 수 있다. 사진=한국관광공사 제공 ◆ 굴따라길 끝, 썰물 때만 들어가는 공룡발자국 바닷가 한편 굴단지에서 학성리 맨삽지까지는 7.9㎞ 길이의 둘레길 ‘천북굴따라길’이 이어진다. 이 가운데 굴단지에서 아랫사정까지 1.2㎞ 구간은 가볍게 걷기 좋은 산책로다. 보령시는 이 구간이 바다 풍경을 사진으로 담기 좋고, 전망대 일대에서 탁 트인 바다를 배경으로 커피를 즐기는 이들이 늘었다고 설명한다. 둘레길이 끝나는 맨삽지는 학성리 염성해변에 있다. 2015년 4월 교사 정풍희씨가 공룡발자국 화석을 처음 찾아낸 곳이다. 1억년 전 중생대 백악기에 살았던 공룡이 남긴 것으로 보이는 지름 20∼30㎝ 발자국이 약 13개 확인됐고, 나무 화석도 함께 나왔다. 이 화석은 2019년 5월 ‘보령 학성리 공룡발자국화석’이라는 이름으로 충청남도 기념물이 됐다. 맨삽지가 지질 다양성이 높고 퇴적 특성이 잘 드러나 한반도 백악기 육성분지 퇴적층의 축소판이라 할 만하다. 맨삽지에는 썰물 때만 들어갈 수 있다. 보령시는 조수 간만의 차로 갇히는 고립 사고가 날 수 있다며 방문 전 물때를 꼭 확인하라고 안내한다. 굴단지까지 차로는 서해안고속도로 광천IC에서 천북면 소재지를 거쳐 닿는다. 홍성 쪽에서는 홍성방조제를 건너면 곧바로 굴단지와 이어진다. 굴단지에는 차를 댈 수 있고, 대중교통으로는 장항선 광천역에서 내려 장은리 방향 시내버스를 타야 하는데, 버스가 2시간 간격으로 다닌다. 맨삽지는 천북면 소재지에서 학성리를 거쳐 학성3리 염성해변 쪽으로 가면 닿는다.

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