경기도가 주요 철도 노조의 연쇄 파업 예고에 따른 도민 출퇴근길 혼란을 막기 위해 버스와 택시 등 대체교통수단을 총동원하는 비상수송대책을 가동한다.

23일 경기도에 따르면 서울교통공사 노조는 오는 25일, 한국철도공사(코레일) 노조는 다음 달 10일 각각 파업을 예고했다. 수도권광역급행철도(GTX)-A 운영노조 역시 파업 움직임을 보이면서 서울지하철 1~8호선과 경의중앙선·수인분당선·경강선 등 수도권 광역전철 전반의 운행 차질이 우려되는 상황이다.

경기도 광교 청사.

이에 도는 출퇴근 시간대 혼잡이 예상되는 시내·광역버스 노선에 예비차량 38대를 투입해 운행 횟수를 56회 늘리고, 혼잡이 심화할 경우 전세버스를 추가 배치할 계획이다. 시외버스도 5개 권역 28개 노선에서 93회 증회 운행한다. 마을버스는 예비차 투입과 증차를 통해 출퇴근 집중 배차를 하고 막차 시간을 1시간 연장하며, 도내 4개 택시 단체에도 택시 3만8321대의 적극적인 운행 협조를 요청했다.

도는 파업 전날 오전 9시부터 상황 종료 시까지 비상수송대책본부를 24시간 운영하며 31개 시·군과 실시간 교통 상황을 공유한다. 파업 일정과 대체 수단 정보는 경기도교통정보센터와 경기버스정보앱 등을 통해 신속히 안내할 방침이다.

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