한국중소벤처기업유통원은 서울 양재동 엘타워에서 열린 ‘공공구매제품 및 혁신제품 구매상담회’에서 총 160억원 규모의 상담 실적을 달성했다고 23일 밝혔다.

한유원은 중소기업기술정보진흥원과 공동 주관한 지난 20일 상담회에서 공공구매 촉진대회와 연계해 중소기업의 공공조달시장 진출을 지원하기 위해 마련했다.

지난 20일 서울 서초구 양재동 엘타워에서 열린 ‘2026 하반기 기술·혁신제품 공공구매 상담회’에서 중소기업과 공공기관 관계자들이 일대일 구매 상담을 진행하고 있다. 한국중소벤처기업유통원 제공.

행사에는 한유원의 공공구매제도 참여 중소기업 54개사와 기정원이 선정한 혁신제품 중소기업 31개사 등 총 85개사가 참여했다. 이들은 주택도시보증공사, 예금보험공사 등 42개 공공기관과 총 236건의 일대일 구매 상담을 진행해 160억원 규모의 상담 실적을 기록했다.

현장에서는 기술·혁신제품 8개를 전시하고, 참여 기업 71개사의 제품 홍보 영상을 확인할 수 있는 ‘디지털 홍보관’도 운영했다. 중소기업의 공공조달시장 진입을 돕기 위한 공공구매제도 및 직접생산확인제도 안내 부스도 마련됐다.

최원영 한유원 대표이사는 “공공구매는 중소·벤처기업의 성장을 위한 중요한 정책수단”이라며 “공공조달시장 내 정책 영역을 확대해 중소·벤처기업이 초기 데스밸리(죽음의 계곡)를 극복하고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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