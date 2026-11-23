최근 금융권의 해킹 피해가 확산하고 있는 가운데 삼성증권[016360]도 일부 시스템에 외부 침입을 당한 것으로 나타났다.



삼성증권은 지난 21일 홈페이지 VOC(고객의 소리) 시스템에 외부 침입 흔적을 발견했다고 23일 밝혔다.

삼성증권. 연합뉴스

이어 해당 시스템내에서 VOC 접수 고객이 올린 첨부 파일 중 일부가 유출된 사실을 확인했다고 전했다.



조사 결과 총 8천241명의 개인정보가 유출됐으며, 개인정보항목은 이름과 계좌번호, 주소, 연락처, 운전면허번호 등 13개로, 구체적인 유출 항목은 개인별로 상이한 것으로 파악됐다.



다만, 홈페이지 내 VOC(고객의 소리)에 의견 접수한 정보에서만 유출 흔적이 확인됐으며, 'VOC에 접수하지 않은 고객'과는 무관하다고 삼성증권은 전했다.



삼성증권은 사고 인지, 방화벽 차단 조치를 시행하고 금융감독원, 한국인터넷진흥원 등 유관 기관에 신속히 신고했다.



또 구체적인 유출 내용은 해당 고객들에게 개별 안내할 예정이다.



증권사 측은 "이번 사안을 매우 엄중하게 인식하고 있으며, 현재 전사적 보안 시스템을 재점검하고 강화해 유사 사례가 재발하지 않도록 총력을 기울이고 있다"며 "조사 결과에 따라 실제 피해가 확인될 경우 관련 법령 및 내부 기준에 따라 책임 있는 배상 절차를 이행하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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