전북도가 사회관계망서비스(SNS) 운영 성과를 인정받아 ‘2026 올해의 SNS’ 광역지자체 부문에서 4개 부문 수상의 성과를 거뒀다.

전북도는 23일 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 블로그와 페이스북 대상, 인스타그램과 유튜브 최우수상을 받았다고 밝혔다. ‘올해의 SNS’는 ㈔한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 ㈔한국인플루언서산업협회가 후원하는 행사로 12회째를 맞았다. 공공기관과 민간기업의 SNS 운영 성과, 콘텐츠 경쟁력 등을 평가해 우수 기관을 선정한다.

블로그 ‘전북의 재발견’은 누적 방문자 2700만명을 돌파하며 정보성과 흥미를 갖춘 콘텐츠로 꾸준히 이용자를 확보한 점을 인정받았다. 지역 정책과 생활 정보를 친근하게 전달하며 세대별 소통 창구 기능을 해온 점도 높이 평가했다. 페이스북은 도 SNS 가운데 가장 많은 19만명의 팔로워를 보유하고 있다. 생활 밀착형 정보와 참여형 공모·이벤트, 재난 예방 수칙 등을 신속하게 전달하며 도민 소통 창구로 활용되고 있다.

전북도가 14개 시군 여행지를 일러스트와 사진 등으로 소개하는 공식 블로그 ‘전북의 재발견’. 화면 캡처

인스타그램은 6만6000명의 팔로워를 기반으로 관광 명소 홍보에 주력하고 있다. 사진작가와 협업해 콘텐츠 노출을 3배 이상 늘렸으며, 짧은 영상 등 젊은 층의 관심과 취향을 반영한 콘텐츠로 호응을 얻고 있다. 유튜브는 구독자 10만명을 확보했다. 공공성과 신뢰성을 바탕으로 재미와 정보성을 결합한 영상 콘텐츠를 제작하고 최신 유행에 전북의 지역적 특성을 담아 소통하고 있다.

김선경 전북도 소통기획과장은 “도민과의 소통을 확대하기 위해 SNS로 다양한 시도를 해온 노력이 좋은 결과로 이어졌다”며 “앞으로도 도민이 공감하는 양방향 소통 콘텐츠로 SNS를 운영할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지