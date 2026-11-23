한국 프로농구가 출범 30주년을 맞아 코트 위에 쌓인 30년의 역사를 다큐멘터리로 되돌아본다.

한국프로농구연맹(KBL·총재 이수광)은 프로농구 출범 30주년을 기념해 제작한 다큐멘터리 ‘백코트 : 30년의 시간 속으로’를 24일 오후 6시 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)을 통해 단독 공개한다고 23일 밝혔다.

한국프로농구연맹(KBL) 30주년 기념 다큐멘터리 <백코트 : 30년의 시간 속으로> 스틸컷. 전 프로농구 선수 서장훈. KBL 제공

한국프로농구연맹(KBL) 30주년 기념 다큐멘터리 <백코트 : 30년의 시간 속으로> 스틸컷. (사진 맨 왼쪽부터) 이상민, 김병철, 문경은, 전희철 감독. KBL 제공

이번 작품은 1997년 출범한 한국 프로농구의 태동부터 현재까지 이어진 변화와 발전 과정을 담았다. 프로농구의 출발과 스타 선수들의 등장, 시대를 풍미한 명승부와 왕조의 탄생, 세대교체에 이르기까지 한국 프로농구의 굵직한 순간들을 시간의 흐름에 따라 되짚는다.

다큐멘터리에는 서장훈과 이상민, 김주성, 양동근, 김선형, 허웅, 이정현 등 각 시대를 대표한 선수들이 출연한다. 감독과 해설위원, 농구 전문 기자 등 농구계 다양한 분야의 인물들도 함께해 자신이 경험하고 지켜본 프로농구의 주요 장면과 당시의 뒷이야기를 전한다.

특히 화려한 우승과 기록만을 나열하는 데 그치지 않고 그 이면에 자리한 선수들의 도전과 경쟁, 프로농구와 오랜 세월을 함께한 팬들의 기억까지 조명한다. 코트 위에서 역사를 써 내려간 선수들과 관중석에서 그 순간을 지켜본 팬들의 이야기를 통해 한국 프로농구 30년이 지닌 의미를 되새긴다는 취지다.

KBL은 다큐멘터리 공개에 앞서 24일 오후 3시 서울 CGV 용산아이파크몰에서 시사회를 개최한다. 작품은 이날 오후 6시 티빙에서 단독 공개된다.

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