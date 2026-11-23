미국 초대 대통령 조지 워싱턴의 머리카락 한 줌이 경매에서 538만원에 낙찰됐다.

워싱턴이 세상을 떠나기 직전 지인에게 건넨 것으로 전해지는 유품으로, 200여년 동안 후손과 수집가의 손을 거쳐 경매에 나왔다.

미국 초대 대통령 조지 워싱턴의 초상화. 세계일보 자료사진

22일(현지시간) BBC 방송에 따르면 워싱턴의 머리카락 한 줌은 전날 미국 사우스캐롤라이나주 리치먼드 옥션에서 열린 경매에서 4000달러에 낙찰됐다. 낙찰자의 신원은 공개되지 않았다.

경매에 나온 머리카락은 워싱턴이 1799년 사망하기 얼마 전 그를 만났던 존 개즈비가 소장했던 것이다. 이후 수집가 존 K. 래티머가 개즈비의 후손으로부터 이를 입수한 것으로 전해졌다.

리치먼드 옥션 웹사이트에 공개된 개즈비의 손녀 줄리아 텐 아이크 맥블레어의 1928년 증언에 따르면, 당시 버지니아주 알렉산드리아에 살던 개즈비는 워싱턴이 세상을 떠나기 얼마 전 그를 저녁 식사에 초대했다. 개즈비는 1798년과 1799년에도 두 차례 워싱턴의 생일 축하연을 마련했다.

맥블레어는 조부가 워싱턴과 생애 마지막 시기에 나눈 우정과 교류를 기념하기 위해 머리카락을 받았다고 회고했다. 개즈비는 이를 액자에 넣어 당시 워싱턴 시티로 불리던 워싱턴DC의 자택에서 워싱턴 초상화 아래에 걸어뒀다고 한다.

이번 낙찰가가 워싱턴 머리카락 경매 최고 기록은 아니다. 2021년에는 워싱턴의 임종 직전이나 사후에 채취된 것으로 추정되는 머리카락 세 가닥이 목걸이 펜던트에 보관된 채 경매에 나와 약 4만 달러(약 5384만원)에 팔렸다.

워싱턴의 옛 사저인 마운트 버넌 박물관에도 머리카락 표본이 최소 50점 소장돼 있다. 박물관 측은 친구나 사랑하는 사람의 머리카락을 보관하거나 전시하는 풍습이 19세기에 절정에 달했지만, 워싱턴 가문과 같은 부유층 사이에서는 그보다 오래전부터 인기를 끌었다고 설명했다.

워싱턴과 관련된 다른 유품도 경매 시장에서 높은 가격에 거래되고 있다. 지난 7월에는 1776년 독립전쟁 당시 워싱턴이 대륙군에 지원을 요청하며 작성한 친필 서명 편지가 10만9800달러(약 1억4778만원)에 낙찰됐다.

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