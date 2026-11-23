국민의힘 장동혁 대표가 23일 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 이재명 대통령의 재판 재개를 막기 위한 시도로 규정하며 “탄핵안을 처리한다면 이 정권이 끝날 것”이라고 경고했다.

국민의힘 장동혁 대표. 뉴시스

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “조희대 대법원장 탄핵은 이재명 정권의 자폭 탄핵”이라며 “정권 자멸로 가는 축지법을 쓰고 있다”고 비판했다.

그는 민주당의 탄핵 추진에 대해 “레고 조립하듯이 탄핵 사유를 억지로 끼워 맞추고 있다. 탄핵 사유조차 찾지 못하는 깡통 탄핵”이라며 “법원 판결을 탄핵 사유로 거론하는 것 자체가 위헌이고, 위법”이라고 주장했다.

특히 민주당이 ‘대법원장 직무정지와 인사권 정지만으로도 의미가 있다’고 밝힌 데 대해 “이재명 재판 재개를 막기 위한 방탄 탄핵임을 자백한 것”이라고 지적했다.

이어 “범죄자 대통령의 재판 재개를 막기 위해 대법원장 탄핵을 공포탄으로 쏘겠다는 것 자체가 국헌 문란이고, 내란 행위”라며 “결국 최종 목표는 이재명 탈옥이다. 이 대통령을 감옥에서 꺼내기 위한 탈옥 탄핵”이라고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 민주당의 연내 탄핵안 처리 방침을 거론하며 “탄핵안을 처리한다면 이 정권이 끝날 것이다. 조 대법원장 탄핵이 이재명 재판 재개의 마중물이 될 것”이라고 강조했다.

앞서 민주당은 지난 20일 조 대법원장 탄핵소추를 당론으로 채택했다. 민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단은 전날 기자간담회에서 올해 안에 탄핵소추안을 국회에서 의결하도록 추진하겠다는 방침을 밝혔다.

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