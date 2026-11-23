코스피가 23일 장중 낙폭이 커져 4% 넘게 하락해 4,600대로 밀려났다.

코스닥 역시 하락세가 강해져 장중 연저점을 경신했다.

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다.

이날 오전 10시 12분 현재 코스피 지수는 전장보다 207.76포인트(4.27%) 내린 4,662.20이다.

지수는 전장 대비 135.06포인트(2.77%) 내린 4,734.90으로 출발한 뒤 하락세가 강해졌다.

장 초반 순매수였던 외국인이 매도 우위로 전환되며, 지수 하방 압력이 커진 것으로 보인다.

유가증권시장에서 외국인은 495억원, 개인은 2천628억원 순매도 중이다. 기관은 2천354억원 매수 우위다.

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 장 초반보다 하락세가 강해져 각각 4.42%, 4.22% 내리고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 19.10(2.96%) 내린 626.58이다.

지수는 전장보다 10.75포인트(1.66%) 내린 634.93으로 출발한 후, 잠시 상승 전환하기도 했지만 다시 하락세로 방향을 바꿨다.

이후 점차 낙폭이 3%대로까지 확대됐고, 지난 6일 기록했던 장중 연저점(629.17)을 경신했다.

코스닥 시장에서 개인이 976억원 순매도 중이다. 외국인과 기관은 각각 156억원, 817억원 순매수하고 있다.

<연합>

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