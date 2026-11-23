‘범 내려온다’ 춤으로 현대무용의 멋과 흥을 널리 알린 앰비규어스댄스컴퍼니가 이번엔 차이콥스키의 ‘백조의 호수’로 춤을 춘다. 신작을 선보이는 곳은 안성맞춤아트홀. 앞으로 3년간 이곳에서 신작을 발표하는 새로운 협력관계도 맺었다.

예술감독 김보람이 이끄는 앰비규어스댄스컴퍼니는 다음달 4~5일 경기 안성시 안성맞춤아트홀 대공연장에서 ‘더 클래식–애매모호한 백조들’을 초연한다고 23일 밝혔다. 음악은 차이콥스키 ‘백조의 호수’에서 가져왔다. 다만 무대에는 우아한 백조의 군무도, 왕자와 오데트의 정해진 이야기도 없다. 하나의 모습으로 규정되지 않는, 무용단 이름대로 ‘애매모호한’ 백조들이 귀에 익은 선율을 오늘의 몸으로 다시 풀어낸다.

‘애매모호한 백조들’ 연습 장면. 앰비규어스댄스컴퍼니 인스타그램

앰비규어스가 클래식 음악에 맞춰 춤을 추는 건 2017년 국립현대무용단 프로젝트 ‘쓰리 볼레로’ 이후 9년 만이다. 김보람 예술감독이 안무를 맡았고 장경민·서보권·이승아·김현호·이신우·조준호·이채연·김미소·이나림·황채윤이 공동창작자로 참여해 무대에 선다.

이번 작품은 안성시에 자리잡은 안성맞춤아트홀과 앰비규어스가 3년간 이어가는 공동제작 프로젝트 ‘안성맞춤 오리지널’의 첫 작품이다. 프로젝트의 열쇳말은 ‘클래식’이다. 주문한 사람에게 꼭 맞게 만들던 안성 유기에서 나온 말 ‘안성맞춤’처럼 이미 만들어진 공연을 사오는 대신 기획 단계부터 함께 만들고, 이후 다른 무대에 오를 때도 ‘안성시 안성맞춤아트홀 공동제작’ 작품으로 소개된다. 지역 공연장이 완성품을 구매하는 데 그치지 않고 제작 주체로 이름을 올린다는 점에서 의미 있는 시도다.

2008년 김보람 예술감독과 장경민 대표를 주축으로 창단한 앰비규어스는 한국관광공사 홍보영상 ‘필 더 리듬 오브 코리아’ 시리즈의 ‘범 내려온다’로 한국 춤의 흥을 세계에 알렸다. 영국 록밴드 콜드플레이의 ‘하이어 파워’ 뮤직비디오에도 참여했다.

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