이스라엘 의회(크네세트) 원내 1당과 2당 간의 연립정부 구성 협상이 끝내 결렬됐다. 원내 2당인 야샤르(Yashar)당 대표이자 대통령으로부터 연정 구성을 위한 협상 우선권을 부여받은 가디 아이젠코트(66) 의원의 최종 결단이 주목된다.

22일(현지시간) AFP 통신에 따르면 야샤르당 대표단은 이날 텔아비브 인근의 한 호텔에서 원내 1당인 리쿠르(Likud)당 대표단과 4시간에 걸친 마라톤 협상을 벌였으나 끝내 합의점을 도출하지 못했다. 베냐민 네타냐후(77) 현 총리가 이끄는 리쿠드당은 중도 성향의 야샤르당과 달리 극우 민족주의 노선에 가까우며, 이란 및 팔레스타인에 대해서도 강경 일변도 정책을 펴고 있다.

베냐민 네타냐후 현 이스라엘 총리(왼쪽)와 야권 지도자 가디 아이젠코트. 네타냐후가 이끄는 리쿠드당과 아이젠코트의 야샤르당은 22일(현지시간)까지 연립정부 구성을 위한 협상을 벌였으나 결렬됐다. AFP연합뉴스

지난 10·27 총선에서 리쿠드당 및 그 연합 세력은 53석, 야샤르당과 그 연합 세력은 48석, 그리고 아랍계 정당들이 나머지 19석을 각각 차지했다. 총 120석의 크네세트에 확고한 과반 의석(61석 이상)을 지닌 단일 정치 집단은 없는 셈이다. ‘캐스팅 보트’를 쥔 아랍계 정당 의원들이 네타냐후에 강한 거부감을 표시함에 따라 이츠하크 헤르초그 대통령은 일단 원내 2당 지도자인 아이젠코트에게 연정 구성을 위한 우선 협상권을 부여했다. 사실상 차기 총리 후보자로 지명한 셈이다.

이에 아이젠코트는 먼저 리쿠드당의 문을 두드렸다. 네타냐후 등 몇몇 강경파를 제외한 리쿠드당 인사들을 끌어들여 야샤르당과 연정을 꾸려보자는 구상이었다. 하지만 리쿠드당은 네타냐후를 배제하는 방안에 반대했다. 그러면서 리쿠드당과 야샤르당의 공동 정부를 제안했다. 두 세력이 힘을 합쳐 크네세트에 압도적 다수 의석을 지닌 일종의 ‘대(大)연정’을 만들어보자는 의견인 셈이다. 이 경우 총리직은 네타냐후와 아이젠코트가 번갈아 가며 맡게 된다.

야샤르당과 그 연합 세력은 즉각 반발했다. 공동 정부의 각료 후보로 거론되는 이들은 “네타냐후가 총리로 있는 내각에서 장관 자리를 맡을 생각은 추호도 없다”고 일축했다. 총선 선거운동 기간 내내 네타냐후의 정계 퇴출을 주장해 온 아이젠코트 역시 같은 입장인 것으로 전해졌다.

이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령(오른쪽)이 지난 17일(현지시간) 예루살렘을 방문한 안드레이 바비시 체코 총리와 만나 악수하고 있다. 이스라엘의 10·27 총선에서 어느 정치 세력도 원내 과반 의석을 차지하지 못한 가운데 연립정부 구성이 끝내 실패하면 헤르초그는 재선거 실시의 결단을 내려야 한다. AP연합뉴스

연정 구성을 위해 아이젠코트에게 주어진 협상 기한은 오는 12월6일까지다. 14일 연장이 가능하긴 하나 이를 감안하더라도 얼마 안 남았다. 유대인이 주류인 이스라엘에서 차별을 받아 온 아랍계 주민들을 대변하는 의원 19명은 아이젠코트 지지 의사가 확고하다. 다만 그들은 “유대인 정당 중심의 연정에 참여하는 일은 없을 것”이라며 선을 긋고 있다. 더욱이 아이젠코트 진영에도 아랍계 정당들과의 연대에는 거부감을 드러내는 의원들이 존재하는 것이 엄연한 현실이다.

만약 아이젠코트가 연정 구성에 실패하면 차기 총리 후보자 내정도 자연히 없었던 일이 된다. 이 경우 이스라엘은 대통령의 결단에 따라 총선을 다시 치러야 할 수도 있다. 아이젠코트는 최악의 경우 소수당 정부를 꾸리는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 야샤르당과 그 연합 세력의 48석에 아랍계 정당들의 19석을 더해 일단 크네세트 의원 과반 지지를 확보한 다음 총리 선출과 내각 구성을 밀어붙인다는 구상이다. 다만 정책 추진 동력이 떨어지는 소수당 정부의 한계는 감내해야 할 과제로 남을 전망이다.

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