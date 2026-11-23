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일본인이 한국에 느끼는 친근감이 역대 최고를 기록한 것으로 나타났다. 이러한 가운데 지난해 한국 남성과 일본 여성 혼인은 29년 만에 최다를 기록했다.

23일 일본 현지 언론 보도에 따르면 내각부가 지난 20일 공개한 ‘외교에 관한 여론조사’에서 한국에 ‘친근감을 느낀다’는 응답은 61.8%로 지난해 조사(54.7%)보다 7.1%포인트 올랐다.

한일관계가 ‘양호하다’고 본 응답도 58.9%로 지난해보다 9.7%포인트 늘었다. 두 항목 모두 2020년 이후 최고치로, 앞으로 한일관계 발전이 중요하다는 응답은 80.0%에 달했다.

다만 조사 대상 5개국·2개 지역 가운데 친근감이 가장 높은 곳은 호주(81.0%)였다. 미국은 75.6%로 지난해보다 1.3%포인트 내려 2020년 이후 가장 낮았다.

1975년부터 해마다(1976년 제외) 실시해 올해가 51번째인 이번 조사는 지난 9월17일부터 10월25일까지 18세 이상 일본 국적자 3000명에게 우편으로 진행해 1424명이 답했다.

◆ 한국 남성·일본 여성 혼인, 29년 만에 최다

이러한 가운데 한·일 간 혼인도 늘었다. 국가데이터처 인구동향조사에 따르면 지난해 한국 남성과 일본 여성의 혼인은 1483건으로 전년(1176건)보다 26.1% 늘었다.

이는 1996년(2370건) 이후 29년 만에 가장 많은 수치다. 2022년(599건)과 비교하면 3년 새 2.5배로 불었다.

한국 여성과 일본 남성의 혼인도 190건으로 29.3% 늘어 2016년(381건) 이후 가장 많았다.

다른 나라 출신 아내와는 대조적이다. 지난해 한국 남성과 외국인 여성의 혼인은 1만5610건으로 전년과 비슷했고, 아내 국적 1∼3위인 베트남·중국·태국은 모두 줄었다. 일본은 4위였다.

◆ “한국 남성 만나보니 일본 남성 못 만나겠어요”

한편 도쿄신문에 따르면 도쿄에서 한국 남성과의 결혼을 지원하는 상담소 ‘모아러브’의 올해 여성 회원 수도 지난해보다 두 배로 늘었다.

상담소 측은 K팝과 한국 드라마를 회원들의 주요 가입 동기로 꼽았다. 한국 거주를 희망하는 여성도 많아 남성이 한국에 살 경우 결혼 뒤 한국으로 이주하는 사례가 대부분이라고 했다.

사회관계망서비스(SNS)를 통해 한일 커플을 접하기 쉬워진 점도 회원 증가의 원인 중 하나다.

한국 남성 회원 가운데 40%는 일본어를 하지 못하지만 번역 애플리케이션 발달로 언어 장벽도 낮아지고 있다고 업체는 설명했다.

일본 여성 A씨(38)는 한국식 피부관리실에 관심을 가진 것을 계기로 한국 남성과의 결혼을 꿈꾸게 됐고, 한일 결혼 전문 상담소에서 만난 남성과 결혼을 고려하고 있다.

그는 “‘사랑해요’라는 말을 매일 해 주고 길에서는 (남성이) 차도 쪽으로 걸으며 자연스럽게 배려한다”며 “이렇게 소중하게 대해주니 한국인 남성과 한 번 사귀면 일본인(남성)은 솔직히 부족하다고 느껴진다”고 말했다.

도쿄신문은 “한국 남성 사이에서는 일본 여성이 상냥하고 따뜻하다는 이미지가 있어 인기가 있다”면서 “한국에서 남성이 주거를 준비하는 결혼 문화가 금전적 부담으로 작용한다”는 점도 소개했다.

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