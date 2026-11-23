루이스 퓨가 수영하는 도중 공격받아 불타는 선박. 루이스퓨재단/AFP=연합뉴스

전쟁으로 긴장이 고조된 호르무즈 해협에서 영국의 환경운동가가 약 15㎞에 이르는 장거리 수영에 성공했다.

전쟁이 해양 생태계와 야생동물에 미치는 위협을 알리기 위한 도전으로, 수영 도중 유조선 피격과 화물선 화재 현장을 직접 목격하기도 했다.

23일 외신에 따르면 장거리 수영선수이자 환경운동가인 루이스 퓨(56)는 지난 16일 이란 전쟁으로 위협받는 호르무즈 해협의 해양 환경을 알리기 위해 수영에 나섰다.

그는 오만 무산담 반도에서 출발해 동쪽으로 헤엄친 뒤 호르무즈 곶을 돌아 나오는 약 15㎞ 구간을 완주했다. 안전을 위해 구간을 나눠 수영했으며, 사흘간 실제 수영 시간은 총 6시간 30분가량이었다.

수영복과 물안경, 유엔 로고가 새겨진 수영모만 착용한 채 바다에 뛰어든 퓨는 도전 첫날부터 전쟁의 위험을 마주했다. 그는 런던으로 돌아온 뒤 AP통신에 입수한 지 몇 분 만에 바다를 뒤흔드는 폭발음을 두 차례 들었다고 전했다.

당시 약 4㎞ 떨어진 곳에서 유조선 한 척이 공격받았고, 이어 전투기들이 현장으로 날아드는 모습도 목격했다. 둘째 날 수영을 마치고 항구로 돌아가던 중에는 화물선 한 척이 공격받아 불길에 휩싸이는 장면도 봤다.

퓨는 당시 상황에 대해 화학물질 냄새가 진동했고, 하늘로 불길이 치솟았으며 선박 주변의 바닷물까지 불타고 있었다고 회상했다.

호르무즈해협 수영하는 루이스 퓨. 루이스퓨재단/AFP=연합뉴스

유엔환경계획(UNEP)의 '해양의 후원자'로 활동하는 퓨는 이번 도전을 통해 선박 침몰과 유조선 파손에 따른 기름·화학물질 유출이 해양 생태계에 초래할 장기적인 피해를 경고했다.

지난 2월 28일 이란 전쟁이 발발한 이후 호르무즈 해협에서는 이란군의 공격과 기뢰 폭발 등으로 수십 척의 유조선이 파손된 것으로 전해졌다. 이 과정에서 원유와 화학물질이 유출되면서 해협 주변의 산호초와 맹그로브 숲은 물론 돌고래와 바다거북, 물수리 등 야생동물의 서식지도 위협받고 있다.

퓨는 호르무즈 해협을 단순한 해상 운송로가 아닌 자연 생태계의 보고라고 강조했다. 기름과 화학 오염물질이 바다로 유입되면 제거하기 어렵고 피해가 여러 세대에 걸쳐 이어질 수 있다는 것이다. 생태계가 회복되는 데도 수십 년이 걸릴 수 있다고 우려했다.

그는 지난 40여년간 북극점과 남극, 홍해 등 세계 곳곳의 바다를 누비며 수영을 통한 해양 보호 활동을 이어왔다. 스포츠가 사람들의 관심을 끌고 대화를 이끌어낼 수 있다는 생각에서 이번 도전에도 나섰다.

퓨는 “전쟁을 멈추고 해협을 열어야 하며 오염을 정화해야 한다”며 해양 생태계 보호를 위한 행동을 촉구했다.

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