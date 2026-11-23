강원 양구군청 공무원이 150회 헌혈을 기록해 화제다.

23일 군에 따르면 기획예산실 군정홍보팀에 근무하는 조강휘(32) 주무관은 지난 1일 춘천 헌혈의 집 명동센터에서 150회 헌혈 기록을 달성해 대한적십자사로부터 '블러드 도너 컬렉션'을 받았다.

조강휘 주무관. 양구군 제공

고등학교 2학년에 재학 중이던 2011년 학교에 왔던 헌혈 버스에서 처음 헌혈에 참여한 이후 15년 만에 달성한 기록이다.

해외 어학연수와 병원 진료로 인해 2년가량 헌혈을 중단한 기간을 제외하고는 지금까지 10년 이상 꾸준히 헌혈의 집을 방문해 헌혈을 해 온 조 주무관은 2016년 헌혈 30회 달성으로 대한적십자사로부터 헌혈 유공패 ‘은장’을 받았다. 2017년에는 50회 달성으로 ‘금장’을, 2020년 5월에는 100회를 달성해 ‘명예장’을 받았다.

그리고 2020년 8월에는 한국백혈병소아암협회에 헌혈증 50매를 기부하기도 했다.

조 주무관은 “건강한 내 혈액을 꼭 필요한 사람에게 나눠줘야 한다는 생각에 헌혈을 하기 며칠 전부터는 열심히 식단 관리를 한다”며 “크지 않은 일에 주목받게 돼 부끄럽지만 앞으로도 헌혈을 계속 이어가 사회에 도움이 되는 사람으로 살 계획”이라고 말했다.

김지희 기획예산실장은 “조강휘 주무관은 지난 7월부터 양구군 소식지와 SNS를 담당하면서 직접 영상에 출연해 촬영하고 편집도 할 만큼 다재다능하고 믿음직한 직원”이라며 “조 주무관의 선행은 동료 직원들과 지역사회에 큰 귀감이 될 것”이라고 칭찬했다.

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