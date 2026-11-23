홍천군은 보건복지부가 주관한 ‘2026년 기초연금사업 유공 평가’에서 우수 지자체로 선정돼 기관 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.

이번 수상은 2014년 현행 기초연금 제도 시행 이후 홍천군이 처음으로 거둔 성과로 강원도 지자체 가운데 유일하게 선정됐다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공

홍천군은 기초연금 수급 대상자를 적극적으로 발굴하고 복지 사각지대를 세밀하게 살피는 한편 찾아가는 신청 서비스 등 현장 중심의 노인복지 행정을 지속적으로 추진해 온 성과를 인정받았다.

보건복지부는 매년 전국 지방자치단체를 대상으로 기초연금 수급률과 신청률, 수급 희망 이력관리제 활성화, 거주 불명 등록 어르신 발굴, 기초연금 제도 홍보 및 교육 실적 등 사업 전반을 종합적으로 평가해 우수 지자체를 선정하고 있다.

홍천군은 기초연금 제도를 몰라 신청하지 못하거나 거동이 불편해 신청에 어려움을 겪는 어르신들이 발생하지 않도록 대상자 발굴과 신청 지원을 강화해 왔다.

특히 도움이 필요한 어르신을 먼저 찾아가는 현장 중심의 행정을 통해 기초연금 수급 가능성이 있는 대상자를 적극적으로 발굴하고 제도 안내와 신청 지원을 병행하는 등 복지 사각지대를 줄이는 데 힘써 왔다.

이번 수상은 이런 노력과 함께 지역사회와 긴밀한 협력을 바탕으로 어르신들이 필요한 복지 혜택을 놓치지 않도록 촘촘하게 지원해 온 점이 높은 평가를 받은 결과라는 평가가 나온다.

무엇보다 현행 기초연금 제도 시행 이후 첫 우수 지자체 선정이라는 점에서 홍천군의 기초연금 행정이 한 단계 도약했다는 의미가 있다는 설명이다. 도내 유일 선정이라는 점에서도 그 성과를 인정받았다고 군은 설명했다.

신영재 홍천군수는 “현행 기초연금 제도 시행 이후 처음으로 우수 지자체에 선정되고 도내 유일하게 이름을 올렸다는 점에서 더욱 뜻깊다”라며 “이번 수상은 어르신 한 분이라도 더 필요한 혜택을 받으실 수 있도록 현장에서 발로 뛴 공직자들과 지역사회의 긴밀한 협력이 만들어낸 값진 결실”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 도움이 필요한 어르신을 먼저 찾아가고 기초연금을 비롯한 다양한 복지제도를 보다 쉽고 편리하게 이용하실 수 있도록 세심하게 살피겠다”며 “어르신들이 경제적 어려움 없이 건강하고 품위 있는 노후를 보내실 수 있도록 촘촘한 복지 안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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