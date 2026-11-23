크리스마스를 한 달 남짓 앞두고 주요 프랜차이즈가 케이크 사전예약을 시작했다. 같은 케이크라도 어떤 앱으로 예약하고 쿠폰을 쓰느냐에 따라 값이 수천원에서 1만원 넘게 차이 난다. 할인마다 마감일이 달라 예약 전 날짜를 확인하는 게 좋다.

크리스마스를 앞두고 주요 프랜차이즈가 케이크 사전예약 할인에 나섰다. 예약 앱과 쿠폰 적용 여부에 따라 같은 제품도 실제 구매가격이 달라진다. 뚜레쥬르 제공

23일 유통업계에 따르면 2만원대에 살 수 있는 케이크는 배스킨라빈스와 뚜레쥬르 제품이다.

배스킨라빈스 아이스크림 케이크 ‘팡팡! 홀리데이’는 정상가 3만1000원이다. 해피오더로 예약하면 2만3900원으로 7100원(약 23%) 싸진다. 일반 사전예약은 12월 15일까지다. 예약한 케이크는 12월 21~25일 지정 매장에서 받는다.

뚜레쥬르 ‘홀리데이 스트로베리 퀸’과 ‘홀리데이 블랙 퀸’은 각각 3만8000원이다. 앱으로 사전예약하면 20% 할인된 3만400원이다. 여기에 3000원 멤버십 쿠폰을 쓰면 2만7400원으로, 정상가보다 1만600원 낮다. 예약은 12월 22일까지, 매장 수령은 12월 18~25일이다.

파리바게뜨는 예약 경로에 따라 할인 폭이 다르다. ‘베리밤 케이크’는 정상가 4만2000원인데, 해피오더에서는 20% 할인된 3만3600원에 예약할 수 있다. 자체 앱에서는 쿠폰과 제휴 혜택을 합쳐 최대 30%까지 할인한다. 올해는 딸기 케이크 ‘베리밤’ 제품군을 6종으로 늘렸다. 사전예약은 12월 19일까지다.

투썸플레이스는 투썸하트 앱에서 ‘크림탑 스초생’을 정상가 4만2000원보다 10% 싼 3만7800원에 판다. ‘스초생’은 3만9000원에서 3만5100원이 된다. 할인 쿠폰은 제품에 따라 10~15%다. 회원 대상 사전예약은 12월 20일까지, 수령은 12월 18~31일이다.

팀홀튼은 국내 진출 후 처음으로 크리스마스 홀케이크 5종을 내놨다. ‘베리 포레스트 생크림’은 정상가 3만7000원에서 15% 할인된 3만1450원이다. 1차 예약은 공식 앱 ‘팀스오더’와 카카오톡 예약하기에서 이달 30일까지 받는다.

스타벅스는 앱 사이렌 오더에서 ‘헬로키티 굴뚝쿠헨’ 등 매장 수령용 홀케이크 예약을 12월 11일까지 받는다. 리워드 회원 10% 할인은 이달 26일에 끝나니, 할인을 받으려면 그 전에 예약해야 한다. 수령 기간은 12월 19~27일이다. ‘헬로키티 초코 트리 바움쿠헨’은 이달 30일 스타벅스 앱 온라인 스토어와 카카오톡 선물하기 등에서 공개된다.

케이크를 받는 날은 크리스마스 이브와 당일에 몰린다. 투썸플레이스는 지난해 크리스마스 시즌 홀케이크 판매량이 역대 최대였다고 밝혔다. 지난해 12월 예약 판매 매출은 전년보다 약 13% 늘었다. 예약 고객의 73%가 12월 24일이나 25일을 수령일로 골랐다.

수령일이 24일과 25일에 몰리는 만큼 원하는 날짜와 매장부터 정해 두는 게 좋다. 그다음 앱별·쿠폰별 가격을 비교하고, 할인 마감일 안에 예약하면 같은 케이크를 더 싸게 살 수 있다.

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