역시는 역시였다. 미국 메이저리그(MLB) FA시장에서 압도적인 최대어로 꼽힌 좌완 선발 요원 타릭 스쿠발(30)이 투수 관련 역대 계약 기록을 모두 깨뜨리며 뉴욕 메츠로 향한다.

MLB닷컴 등 현지 언론, 주요 소식통들은 스쿠발이 메츠와 9년 4억5000만달러(약 6060억원)에 계약을 맺기로 합의했다고 전했다.

지난 10월3일 내셔널 리그 디비전 시리즈 1차전 5회말 로스앤젤레스 다저스의 선발 투수 타릭 스쿠발이 애틀랜타 브레이브스의 오스틴 라일리를 삼진으로 잡아낸 뒤 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

9년 4억5000만달러는 MLB 역사상 계약 총액은 물론 연평균 금액도 투수 FA 최다 기록을 갈아치우게 된다. 계약 총액 기준으로는 야마모토 요시노부가 2024시즌을 앞두고 MLB를 진출할 때 LA다저스와 맺은 12년 3억2500만달러가 기존 기록이었다. 야마모토 이전의 기록은 게릿 콜의 9년 총액 3억2400만달러였다. 야마모토는 계약을 맺을 때 콜의 기록에 100만 달러를 더 했다.

연평균 금액의 기존 기록은 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더가 세운 4333만3333달러였다. 두 선수에게 이 계약을 안겨준 건 스쿠발이 입단하기로 한 메츠였다.

스쿠발의 이번 계약에는 4500만 달러의 계약금과 더불어 전구단 상대 트레이드 거부권을 행사할 수 있는 조항이 포함된 것으로 알려졌다. 대신 옵트아웃 조항은 없다.

메츠는 선발진 재건을 위해 스쿠발에게 역대 최고의 계약을 안겼다. ESPN에 따르면 스쿠발은 벌랜더와 슈어저, 요한 산타나, 페드로 마르티네스, 톰 글래빈, 브렛 세이버하겐에 이어 일곱 번째로 메츠에 합류한 사이영 2회 이상 수상자가 됐다. 앞선 여섯 명의 투수들은 화려한 이력을 앞세워 메츠에 입성했지만, 메츠에서는 사이영상을 받지 못했다. 스쿠발이 이러한 징크스를 깰지 주목을 받는다.

스쿠발이 사이영상을 받지 못하더라도, 이번 계약처럼 역대 최고의 계약을 받을 자격이 충분한 투수다. 디트로이트 타이거즈에서 뛰었던 2024년과 2025년에 모두 아메리칸리그 사이영상을 수상했다.

2026시즌에는 팔꿈치 유리체 제거 수술을 받고도 한 달여 만에 다시 마운드에 오르는 등 디트로이트와 다저스에서 뛰면서 26경기 158.2이닝을 소화하며 12승 7패 평균자책점 2.72로 건재함을 과시했다.

다저스로서는 월드시리즈 3연패를 위해 스쿠발을 트레이드 마감 시한 직전 영입했으나 스쿠발과 FA 계약을 맺지 못하며 결국 스쿠발을 반년 렌탈하고 뺏긴 꼴이 됐다.

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