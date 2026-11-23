사진=심진화 SNS

개그우먼 심진화가 남편 김원효의 부산 트랜스젠더 바 방문 영상으로 불거진 논란에 직접 입장을 밝혔다.

심진화는 지난 22일 한 매체를 통해 김원효의 방문 경위를 설명했다. 그는 “남편이 부산에 갔다가 고등학교 후배가 있다는 이야기를 듣고 잠시 들러 인사하고 노래 한 곡을 부른 뒤 나온 것”이라며 “당시 상황은 이미 전화로 전달받아 알고 있었다”고 밝혔다.

앞서 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 김원효가 해당 업소를 방문한 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상 속 김원효는 여성 두 명과 나란히 서서 가수 임영웅의 ‘별빛 같은 나의 사랑아’를 부르고 있었다. 양옆에 선 여성들과 팔짱을 끼는 모습도 담겼다. 해당 영상은 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 빠르게 확산하며 방문 배경에 대한 관심을 모았다.

논란이 커지자 심진화는 영상 속 인물에 대해서도 설명했다. 오른쪽에 있던 사람이 김원효의 고등학교 후배라며, 지인을 만나기 위해 잠시 방문한 자리였다고 전했다. 업소 측은 이후 논란이 된 게시물을 삭제했다.

김원효 측 역시 방문 시점과 관련한 입장을 전했다. 현재 김원효는 해외에 머물고 있으며, 지난 21일 자신의 SNS를 통해 스페인 출장 중인 근황을 공개하기도 했다.

이런 가운데 심진화는 논란 이후에도 평소와 다름없는 일상을 공유했다. 지난 22일 자신의 SNS에는 남편 김원효, 반려견 태풍이와 함께 찍은 사진을 게재했다.

사진 속 두 사람은 반려견을 가운데 두고 나란히 앉아 다정한 모습을 보였다. 심진화는 “김태풍이랑 사진 찍기 힘들다. 헤메 예뻐서 사진 좀 남기려 했더니 안 도와주네”라며 반려견 때문에 사진 촬영이 쉽지 않았던 상황을 전했다. 이어 “우리 개족 사랑해”라는 문구를 덧붙이며 가족을 향한 애정을 드러냈다.

앞서 심진화는 늦은 시간까지 이어진 스케줄을 마친 뒤 반려견 태풍이를 산책시키는 모습도 공개했다. “늦어서 미안해”라는 글과 함께 반려견을 챙기는 일상을 전해 눈길을 끌었다.

한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 서로를 향한 애정과 일상을 공개하며 연예계 대표 잉꼬부부로 알려져 있다.

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