크리스마스를 한 달여 앞두고 유통업계가 인기 캐릭터를 앞세워 연말 고객 잡기에 나섰다. 커피를 마시거나 생활용품을 구매할 때도 캐릭터 상품을 만날 수 있고, 백화점과 쇼핑몰에는 대형 조형물과 체험 공간이 들어섰다.

롯데홈쇼핑 제공

한정판 굿즈를 넘어 먹거리와 미디어아트, 오프라인 행사까지 협업 범위가 넓어지는 모습이다.

23일 유통업계에 따르면 롯데홈쇼핑과 스타벅스, 카카오, LF 등은 자체 캐릭터나 글로벌 인기 캐릭터를 활용한 크리스마스 상품과 행사를 잇달아 선보이고 있다. 캐릭터 팬들의 방문과 구매를 유도하면서 브랜드 인지도를 높이려는 전략이다.

롯데홈쇼핑은 자체 캐릭터 벨리곰을 앞세워 식음료와 생활용품, 자동차 업계로 협업 범위를 넓혔다.

내년 1월 3일까지 서울 잠실 월드파크 야외 잔디광장에서 열리는 '2026 롯데타운 크리스마스 마켓'에서는 아워홈 뷔페 브랜드 '테이크'와 함께 '벨리곰×테이크 스테이션' 부스를 운영한다.

영국 빅토리아역을 본뜬 공간에서 먹거리와 벨리곰 굿즈를 판매한다. 크리스마스 의상을 입은 높이 2.5m의 벨리곰 조형물과 포토존도 마련했다.

12월 1일에는 MINI 공식 딜러사 코오롱모터스와 공동 제작한 크리스마스 영상을 공개한다. 롯데백화점 명동 본점 영플라자 외벽 미디어파사드에 벨리곰이 MINI 차량을 타고 크리스마스트리 모양의 트랙을 달리는 모습이 등장한다.

생활용품 시장에서도 벨리곰을 만날 수 있다. 롯데홈쇼핑은 지난 13일 아성다이소와 크리스마스 굿즈 20종을 출시했다. 산타 복장을 한 인형과 아크릴 키링, 파우치 등을 다이소 직영 매장에서 판매한다. 향후 온라인 판매도 확대할 예정이다.

앞서 지난 7월에는 다이소와 협업해 인형과 문구류, 인테리어용품 등 60여종을 선보였다. 롯데홈쇼핑에 따르면 올해 상반기 벨리곰 굿즈 매출은 지난해 같은 기간보다 30% 증가했다.

스타벅스 코리아는 글로벌 캐릭터 헬로키티와 손잡고 크리스마스 시즌 한정 상품을 내놨다.

지난 19일부터 12월 31일까지 진행하는 2차 크리스마스 프로모션에서 헬로키티를 활용한 음료와 디저트, 굿즈를 판매한다. 헬로키티 마카롱과 쿠키를 비롯해 머그와 텀블러, 토트백 등 협업 굿즈 22종을 두 차례에 걸쳐 선보인다.

카카오프렌즈도 디즈니코리아와 협업에 나섰다. 지난 20일 미키마우스와 미니마우스 복장을 입은 카카오프렌즈 인형을 비롯해 키링, 파자마, 룸슬리퍼 등 14종을 출시했다.

전국 카카오프렌즈 매장에는 미키마우스를 좋아하는 춘식이의 방을 주제로 한 공간과 대형 크리스마스트리가 마련됐다. 협업 상품은 카카오톡 선물하기와 카카오프렌즈 온라인 스토어, 무신사, 29CM 등에서도 판매한다.

협업은 온라인 서비스로도 이어진다. 카카오는 12월 카카오맵의 장소 상세 정보와 길찾기 화면 등에 미키마우스와 카카오프렌즈가 함께 등장하는 디자인을 적용할 예정이다.

패션업계도 캐릭터를 활용한 연말 행사에 가세했다.

LF가 국내에서 전개하는 영국 브랜드 바버는 애니메이션 '월레스와 그로밋' 제작사 아드만 스튜디오와 크리스마스 협업을 진행하고 있다.

월레스와 그로밋이 바버 제품을 착용한 캠페인 영상을 선보이고, 서울 잠실 롯데월드타워 일대 크리스마스 마켓에 팝업스토어도 열었다. 매장에서는 한정판 겨울 액세서리 등을 판매한다.

백화점도 자체 캐릭터를 활용해 방문객 유치에 나섰다.

신세계백화점은 지난 6일부터 자체 캐릭터 '푸빌라'를 활용한 크리스마스 캠페인을 진행하고 있다. 12월에는 강남점 파미에스테이션 포켓가든에 체험 공간을 마련하고 매장 곳곳에 푸빌라 포토존을 설치할 예정이다.

이번 연말 캐릭터 협업의 특징은 상품 판매와 공간 체험을 함께 운영한다는 점이다. 소비자는 매장에서 캐릭터 상품을 구매하고, 대형 조형물이나 팝업스토어에서 사진을 찍으며 브랜드를 접할 수 있다.

기업 입장에서는 기존 고객뿐 아니라 캐릭터 팬층까지 끌어들일 수 있다. 자체 캐릭터를 보유한 기업은 굿즈 판매와 브랜드 협업을 통해 지식재산권(IP) 사업을 확대할 기회도 얻는다.

연말 유통가에서 캐릭터가 단순한 홍보 수단을 넘어 상품과 방문객을 연결하는 마케팅 자산으로 활용되고 있다는 분석이다.

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