소셜네트워크서비스(SNS)에는 주식과 가상자산 투자로 큰돈을 벌거나 고급 호텔에서 호캉스를 즐기는 20·30대의 모습이 자주 등장하지만, 실제 청년들의 일상은 이와 상당한 차이가 있다는 분석이 나왔다. 평범한 직장 생활과 한정된 월급 안에서 소비를 조절하고 주말에는 집에서 휴식을 취하는 청년들이 적지 않다는 것이다.

기사 이해를 돕기 위해 챗GPT로 생성한 AI 이미지. 챗GPT

23일 유튜브 채널 ‘서른일기’에 따르면 20·30대의 평범한 삶은 SNS에서 접하는 화려한 모습과 상당한 거리가 있다.

서른일기는 지난 20일 공개한 청년 세대 관련 콘텐츠에서 유튜브에는 20대에 순자산 5억원을 모은 사람이나 인스타그램에는 고급 호텔에서 호캉스를 즐기는 직장인의 모습이 등장하지만, 이들 사이에 있는 평범한 청년들의 일상은 상대적으로 잘 드러나지 않는다고 짚었다.

이들은 엄청난 부자도, 경제적으로 무너진 사람도 아닌 채 직장에 다니고 친구를 만나며 주말에는 집에서 쉬는 일상을 보낸다는 설명이다.

실제 청년들의 소득 수준도 SNS 속 고소득 직장인들의 모습과는 차이가 있다.

국무조정실이 지난해 발표한 ‘2024년 청년의 삶 실태조사’에 따르면 취업 청년의 세전 월소득은 266만원이었다. 청년 가구의 월평균 생활비는 213만원으로 집계됐다.

서른일기는 이 같은 소득 수준에서 생활하는 청년들이 새 스마트폰 구매를 미루거나 친구와 식사할 때 가격을 따져 비용을 나누는 등 소비를 조절한다고 설명했다.

이런 소비가 반드시 경제적 궁핍 때문만은 아니라는 분석도 내놨다. 자신의 소득 범위 안에서 원하는 것을 선택하고 당장 필요하지 않은 지출은 미루는 생활 방식이라는 것이다.

독립에 대한 인식도 온라인에서 보이는 모습과 차이가 있다. 국무조정실의 2024년 청년의 삶 실태조사에서는 부모와 함께 사는 청년이 약 54%로 나타났다. 청년 두 명 중 한 명 이상이 부모와 동거하는 셈이다.

서른일기는 직장과 부모의 집이 가까워 독립할 필요성을 느끼지 못하거나 가족과 함께 사는 것이 편한 경우도 있지만, 경제적 여건 때문에 독립을 미루는 청년도 있다고 설명했다.

직장에서는 독립적인 성인으로 생활하지만 집에 돌아오면 부모와 저녁을 함께 먹는 등 여전히 가족 구성원으로서의 일상을 이어간다는 것이다.

여가 생활도 생각보다 소박하다. 국가데이터처의 ‘2025 통계로 보는 1인 가구’에 따르면 1인 가구의 주말 여가활동은 동영상 콘텐츠 시청이 75.7%로 가장 많았다. 휴식 활동도 73.2%에 달했다. 취미·자기개발 활동은 17.8%, 관광 활동은 13.9%였다.

서른일기는 일주일 동안 출근하며 쌓인 피로를 풀기 위해 주말에는 집에서 쉬는 것을 선택하는 청년들도 많다고 설명했다. 워라밸을 중요하게 생각한다고 해서 반드시 여행이나 외부 활동을 즐기는 것은 아니라는 것이다.

소비 역시 명품이나 해외여행처럼 큰돈을 쓰는 것만이 전부는 아니다. 퇴근 후 좋아하는 음식을 주문하거나 오래 사용한 베개를 바꾸고 운동화를 새로 구입하는 것도 일상에서 만족을 얻기 위한 소비라는 설명이다.

서른일기는 경제적으로 큰 성공을 거두지 않더라도 일상에서 불편함을 줄이고 작은 만족을 얻는 소비가 가능하다며, SNS에서 보이는 극단적인 성공담이나 경제적 어려움만이 아닌 평범한 청년들의 일상에도 주목할 필요가 있다고 강조했다.

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