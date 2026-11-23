삼성전자와 SK하이닉스 주가가 연일 급락하면서 고점에 주식을 매수한 투자자들의 불안이 커지고 있다. 전문가들은 단기 급등 이후 조정 국면에서 공포에 휩쓸려 성급하게 매도하기보다 인공지능(AI) 산업의 투자 전망과 금리, 미국 증시 등 거시적 변수를 살피며 대응해야 한다고 조언했다.

이정윤 세무사. 유튜브 채널 '김작가TV' 캡처

최근 구독자 273만명을 보유한 유튜브 채널 ‘김작가TV’에 출연한 이정윤 세무사와 이승조 무극선생 대표는 삼성전자와 SK하이닉스의 급락 배경과 투자자 대응 전략에 대해 이 같은 견해를 밝혔다.

이정윤 세무사는 최근 반도체주 하락이 단기간 급등에 따른 조정이자 AI 산업을 둘러싼 기대감이 흔들린 결과라고 분석했다.

이 세무사는 “삼성전자가 지난해 5만원대에서 37만원대까지 1년 새 7배 가까이 뛰었고, SK하이닉스 역시 16만원대에서 300만원대까지 18배 가까이 올랐다”며 “회사가 망가져서 주가가 떨어진 것이 아니라 AI 산업의 투자 회수 우려와 속도 조절론, 고금리 부담, 미국 증시와 장기국채 금리 등 거시적 악재가 해소되지 않았기 때문”이라고 설명했다.

외국인 매도세에 대해서도 급등에 따른 포트폴리오 조정과 AI·반도체 투자심리 위축이 영향을 미쳤지만, 주가가 큰 폭으로 하락한 만큼 저가 매수 자금이 유입될 가능성도 있다고 진단했다.

이 세무사는 “지수와 대표 종목이 반토막 나거나 크게 꺾인 자리에서 공포에 밀려 던지기보다 차분히 흐름을 살피며 대응하는 편이 합리적”이라며 특정 종목의 적정주가를 단정하기보다 금리와 유가 등 거시 변수를 함께 살피는 탑다운 접근이 필요하다고 강조했다.

이승조 무극선생 대표. 유튜브 채널 '김작가TV' 캡처

이승조 대표 역시 당장 손절하기보다 내년 1월까지 시장 흐름을 지켜볼 필요가 있다고 조언했다.

이 대표는 “삼성전자를 30만원 이상, SK하이닉스를 200만원 이상에 물린 분들은 마음을 비우고 3년 동안 그 단가가 안 온다고 생각하라”며 “지금 여기서 뭘 손절하고 이미 늦었다”고 말했다.

다만 손실을 그대로 방치하기보다는 보유 주식 일부를 매도하고 다시 매수하는 방식으로 평균 매입단가를 낮추는 전략을 제시했다. 그는 “보유 물량의 30%를 팔았다 샀다 하면서 다섯 번만 해도 평균가가 낮아지고 마이너스가 축소될 것”이라고 설명했다.

이 대표가 주목한 시점은 내년 1월 삼성전자의 4분기 실적 발표다. 그는 “내년 1월 7일이나 8일 삼성전자가 4분기 실적을 발표할 때 추세가 결정될 것”이라며 “100조원 이상의 영업이익이 나오고 중국이나 미국에 대한 투자 확대를 선언해야 한다”고 말했다.

종목별로는 SK하이닉스보다 삼성전자를 긍정적으로 평가했다. 다만 엔비디아와 중국·대만을 둘러싼 대외 변수에 따라 단기 변동성은 이어질 수 있다고 내다봤다.

이 대표는 “지금은 분석보다 리스크를 조절하는 장”이라며 “언제 복구되는지는 전 세계에 아는 사람이 없다”고 덧붙였다.

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