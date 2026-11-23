SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

가수 솔비가 예비 신랑 이규한과 결혼을 결심하게 된 특별한 순간을 공개했다.

솔비는 지난 22일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 스페셜 MC로 출연해 내년 4월 결혼을 앞둔 이규한과의 연애 비하인드를 공개했다.

이날 솔비는 이규한의 남다른 깔끔함과 자상한 면모를 언급했다. 그는 “청소 때문에 싸운 적은 없다”며 “오빠가 집에 놀러 오면 청소와 빨래, 설거지까지 다 해준다. 정말 편하다”고 말했다.

특히 결혼을 결심하게 된 계기로 이규한의 따뜻한 한마디를 꼽았다. 솔비는 “어느 날 오빠가 계속 설거지를 하길래 ‘오늘은 내가 할게’라고 했더니 제 손을 잡으면서 ‘너의 귀한 손은 그림 그릴 때만 써’라고 하더라”고 당시를 떠올렸다.

이어 “그 말에 정말 감동했다. 내 손이 이렇게 귀해지는 순간을 느끼면서 ‘이런 남자랑 결혼해도 되겠다’는 생각이 들었다”고 털어놨다.

이규한의 철저한 청결 습관에 관한 이야기도 이어졌다. 신동엽이 첫 키스 당시에도 양치를 하고 왔는지 묻자 솔비는 “가글을 하시더라”고 답해 웃음을 안겼다. 이어 “저한테도 항상 가글을 시켜주신다”고 덧붙여 이규한의 남다른 깔끔함을 전했다.

두 사람의 인연은 지난해 방송된 KBS 2TV 연애 예능 프로그램 ‘오래된 만남 추구’를 통해 시작됐다. 당시 솔비는 이규한을 최종 선택했지만, 이규한은 선택을 하지 않아 두 사람은 방송에서 커플로 이어지지 못했다.

그러나 방송 이후 이규한이 솔비에게 꾸준히 마음을 표현하면서 관계가 달라졌다. 특히 계절마다 사과를 선물한 일화가 눈길을 끌었다. 이규한은 자신이 당시 솔비를 선택하지 않았던 것에 대한 사과의 의미로 사과를 보냈고, 이를 계기로 두 사람은 가까워져 실제 연인으로 발전했다.

이후 사랑을 키워온 두 사람은 최근 양가 상견례까지 마쳤다. 결혼식은 2027년 4월 가족과 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개로 진행할 예정이다.

방송을 통해 서로를 향한 애정과 유쾌한 연애 이야기를 전한 솔비와 이규한. 예능에서 시작된 인연이 결혼이라는 결실로 이어지면서 두 사람의 앞날에도 축하가 이어지고 있다.

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