SBS ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

가수 겸 배우 이혜영이 전남편 이상민이 오랫동안 출연했던 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 깜짝 등장했다.

지난 22일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 배우 정준호의 생일을 축하하기 위해 탁재훈, 김종민 등이 한자리에 모인 모습이 공개됐다.

이날 이혜영은 직접 그린 그림을 들고 예고 없이 등장해 출연진을 놀라게 했다. 갑작스러운 방문에 탁재훈이 “이 여사, 여기 웬일이야?”라고 묻자 이혜영은 “나 왔잖아!”라며 반갑게 인사했다.

이어 이혜영은 ‘미우새’ 출연을 둘러싼 집에서의 반응을 전했다. 그는 “우리 남편도 여길 왜 나가냐고 하더라. 미쳤냐고 했다”며 “그래서 이제 안 나온다고 했다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이혜영의 발언은 자연스럽게 전남편 이상민을 떠올리게 했다. 이상민은 그동안 ‘미우새’의 주요 출연자로 활약해 왔다. 두 사람은 2004년 결혼했으나 이듬해 합의 이혼했으며, 이혜영은 2011년 금융 사업가인 부재훈 MBK파트너스 부회장과 재혼해 가정을 꾸렸다.

이날 이혜영이 ‘미우새’를 찾은 데에는 정준호를 향한 고마운 마음이 있었다. 과거 자신의 전시회에 정준호가 직접 방문해 준 일을 잊지 않고 있었던 것.

이혜영은 “오빠 전화번호를 그저께 찾아봤는데 없더라. 초대도 안 했는데 전시회에 와주셨다”며 “남편과 친분이 있어서 오셨는데 쉬운 일이 아니다. 너무 감동이었다”고 고마움을 표현했다.

이어 정준호의 생일을 맞아 직접 준비한 그림을 선물했다. 그는 “다음 전시회 때 그린 그림인데 오빠 아내분이 좋아하실 것 같아서 준비했다”고 설명했다. 그림을 받아 든 정준호는 “너무 예쁘다”며 기뻐했다.

반면 탁재훈에게는 서운함 섞인 농담을 건네 웃음을 더했다. 이혜영은 “탁재훈 오빠는 오지도 않는다”고 말해 현장을 유쾌하게 만들었다.

한편 이혜영은 가수 겸 배우로 활동하며 다양한 예능 프로그램과 작품을 통해 대중과 만나고 있다. 최근에는 화가로도 활동하며 전시회를 여는 등 다방면에서 활약하고 있다.

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