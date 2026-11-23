최다니엘의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 심은우가 요가원 원장으로 변신한 근황을 공개했다.

심은우는 지난 17일 공개된 배우 최다니엘의 유튜브 채널 영상에 출연했다. 과거 사전제작 드라마 ‘날아올라라 나비’에서 호흡을 맞췄던 두 사람은 오랜만에 만나 서로의 근황을 나눴다.

이날 최다니엘이 최근 어떻게 지내는지 묻자 심은우는 “자영업하고 있다”며 요가원을 운영 중이라고 밝혔다.

심은우는 과거 약 3년간 요가원을 운영했지만 이후 문을 닫았고, 약 2년간의 휴식기를 거쳐 지난 9월 새로운 이름으로 요가원을 다시 열었다고 설명했다.

새롭게 선보인 요가원의 이름은 ‘스티타 요가’다. 심은우는 “‘스티타’는 단단한, 확고한, 안정되게 잘 서 있다는 의미다. 요가 선생님이 지어주신 이름”이라며 “그렇게 단단해지라는 의미로 지어주신 게 아닐까 싶다”고 전했다.

현재 요가원 원장으로 직접 수업까지 맡고 있는 심은우의 하루는 이른 새벽부터 시작된다. 그는 “오전 6시 수업이 있어서 매일 새벽 5시에 일어난다”며 “오늘도 새벽 5시에 일어나 수업을 두 개 하고 여기로 달려왔다”고 말했다.

아침 수업뿐 아니라 저녁 수업까지 소화하고 있다는 그는 하루 일과와 수면 습관에 대한 고민도 털어놨다.

심은우는 “저녁 수업을 마치고 정리한 뒤 집에 들어가 씻으면 밤 9시가 넘는다. 유튜브도 보고 언어 공부도 하다 보면 11시가 된다”며 “그때 자야 하는데 아직 밤이 아쉬워서 꼭 12시가 돼야 침대에 눕는다”고 밝혔다.

반려견과 반려묘를 돌보는 시간까지 더해지면서 잠자리에 드는 시간이 늦어진다고. 그는 “매일 아침 일어나면 후회한다”고 덧붙였다. 이른 기상과 늦은 취침을 반복하는 일상에 최다니엘은 촬영 현장에서 일할 때와는 또 다른 에너지 소모가 있을 것이라며 공감했다.

한편 심은우는 2015년 영화 ‘두 자매’로 데뷔했으며 드라마 ‘역적’, ‘부부의 세계’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 특히 2020년 JTBC 드라마 ‘부부의 세계’에서 민현서 역을 맡아 대중의 주목을 받았다.

그러나 2021년 학교 폭력 의혹이 제기되면서 활동에 어려움을 겪었다. 이후 관련 의혹을 둘러싼 법적 공방이 이어졌으며, 심은우 측은 수사 과정에서 학교 폭력 가해 사실을 뒷받침할 증거가 확인되지 않았다는 입장을 밝힌 바 있다.

최근에는 최다니엘과 함께 출연한 드라마 ‘날아올라라 나비’가 공개되면서 다시 작품으로 시청자들과 만나기도 했다.

배우에서 요가원 운영자로 새로운 일상을 이어가고 있는 심은우가 앞으로 어떤 행보를 보여줄지 관심이 모인다.

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