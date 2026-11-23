MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’ 화면 캡처

가수 혜은이가 첫 이혼 후 어린 딸과 생이별했던 가슴 아픈 사연을 털어놨다.

혜은이는 지난 21일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해 파란만장했던 인생사를 공개했다.

이날 혜은이는 결혼 생활을 1년도 채 이어가지 못하고 이혼하게 됐다며 당시를 회상했다. 그는 “결혼하고 1년도 채 살지 못하고 이혼하면서 아이를 두고 소송을 했다. 아이를 준다, 못 준다고 하다가 결국 소송까지 하게 됐다”고 밝혔다.

당시 딸은 고작 6세였다. 혜은이는 전남편 측에서 어린 딸에게 엄마를 만나지 못하게 하는 말을 했다고 털어놨다. 그는 “엄마를 만나면 혼난다는 식으로 모질게 이야기하더라”며 “낮에 딸을 만나고 헤어질 때면 아이가 ‘엄마 먼저 가. 나는 엄마 가는 모습을 보고 갈게’라고 했다”고 말했다.

어린 딸을 두고 돌아서야 했던 시간은 혜은이에게 큰 상처로 남았다. 그는 “아이를 두고 가야 하니까 매번 울면서 돌아갔다. 어렵게 여행을 다녀와도 공항에 도착하면 아이는 자기 집으로 가고 나는 따로 가야 했다”며 당시의 아픔을 전했다.

딸 역시 엄마를 그리워하며 어린 나이에 속앓이를 했다. 혜은이는 딸이 자신에게 “몇 살이 되면 혼자 버스를 탈 수 있느냐”고 물었던 일을 떠올렸다. 이유를 묻자 딸은 혼자 버스를 탈 수 있게 되면 엄마를 보러 갈 수 있기 때문이라고 답했다고.

유치원에 다니던 딸이 엄마를 만나고 싶은 마음에 아프다고 거짓말을 한 일화도 공개했다. 혜은이는 “자꾸 배가 아프다고 해서 병원에 데려가면 아무 이상이 없었다. 알고 보니 엄마와 함께 있고 싶어서 일부러 그랬던 것”이라며 “가슴이 찢어지다 못해 문드러졌다”고 고백했다.

딸과 떨어져 지내던 시절 부른 노래 ‘비가’에 얽힌 사연도 전했다. 혜은이는 “그 노래를 부를 때마다 자꾸 눈물이 나서 녹음을 10번이나 했다”며 당시 감정을 쉽게 추스르지 못했다고 밝혔다.

그렇게 오랜 세월 떨어져 지냈던 모녀는 30년이 흐른 뒤 다시 만났다. 혜은이는 “30년 만에 아이 아빠가 보내줘서 엄마 품으로 왔다. 함께 지내다가 좋은 신랑을 만나 결혼했다”고 전했다.

이어 “믿음으로 키웠기 때문에 아이에게 어두운 구석이 없다. 지금은 좋은 사람을 만나 잘 살고 있어 감사하다”며 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

힘겨웠던 세월을 돌아보면서도 자녀들을 얻은 것이 가장 큰 행복이라고 강조했다. 혜은이는 “거의 40년 동안 빚을 갚으며 살았지만 딸과 아들을 얻었으니 그건 아무것도 아니다. 힘들었던 모든 것들이 다 없어졌다”며 “그 고생조차 잘했다는 생각이 든다”고 말했다.

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